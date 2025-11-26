Thực hư chuyện quỹ ngoại quy mô 500 triệu USD phải bán toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam khi nâng hạng

Thị trường gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng FTSE sẽ thực hiện việc loại bỏ theo một chặng duy nhất đối với FTSE Frontier Index trong kỳ đánh giá tháng 9/2026. Theo nhận định này, họ cho rằng quỹ ETF Fubon quy mô khoảng 500 triệu USD, hiện mô phỏng FTSE Vietnam 30 Index thuộc bộ chỉ số Frontier, sẽ buộc phải thanh lý toàn bộ danh mục trong kỳ rà soát.

Dựa trên các nguồn tin của Chứng khoán Vietcap (mã: VCI), CTCK này cho rằng những nhận định này là không chính xác .

Chỉ số FTSE Frontier sẽ tiếp tục được duy trì sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp vào năm 2026. Khi Việt Nam bị loại khỏi chỉ số Frontier (kỳ vọng vào tháng 9/2026), các quốc gia thuộc nhóm Thị trường Cận biên (Frontier Market) khác như Morocco, Pakistan, Oman và Peru vẫn sẽ nằm trong chỉ số này.

Quỹ Fubon FTSE Vietnam Index ETF hiện mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam 30, bao gồm 30 công ty lớn nhất thuộc FTSE Frontier Vietnam Index.

Khi Việt Nam được nâng hạng, Vietcap tin rằng FTSE có thể điều chỉnh phương pháp xây dựng chỉ số FTSE Vietnam 30 nhằm tránh các ảnh hưởng đáng kể đến việc theo dõi mô phỏng chỉ số, và đội ngũ phân tích Vietcap nhận định rằng phần lớn các cổ phiếu trong chỉ số nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên.

"Vì vậy, chúng tôi tin rằng Fubon FTSE Vietnam Index ETF sẽ không có động thái thanh lý danh mục đầu tư trong kỳ đánh giá tháng 9/2026 nên sẽ không có áp lực bán từ quỹ này ", Vietcap cho hay.

Trước đó, báo cáo mới nhất của BSC đã tổng hợp một số nội dung quan trọng trong các thông báo của FTSE cũng như những cải cách đáng chú ý của cơ quan quản lý trong thời gian tới đối với TTCK Việt Nam.

Trong đó, tài liệu FAQ của FTSE nhấn mạnh rằng, FTSE Frontier Index sẽ được xóa bỏ thông qua một chặng duy nhất, dự kiến thực hiện vào kỳ đánh giá tháng 9/2026. Động thái này được BSC nhận định sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến ETF Fubon, quỹ có quy mô khoảng 500 triệu USD đang tham chiếu FTSE Vietnam 30 Index thuộc hệ chỉ số Frontier.

Nếu việc loại bỏ chỉ số được triển khai, quỹ sẽ phải thực hiện việc thanh lý danh mục theo quy định trong kỳ review tháng 9/2026, từ đó tạo áp lực bán lên toàn bộ 30 cổ phiếu hiện có trong danh mục.

Bên cạnh đó, tài liệu của FTSE cũng ước tính tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam dựa trên dữ liệu ngày 31/10/2025, trong bốn rổ chỉ số tiềm năng đạt lần lượt 0,04% đối với FTSE Global All Cap, 0,34% đối với FTSE Emerging All Cap, 0,02% đối với FTSE All-World và 0,22% đối với FTSE Emerging.

Ngoài ra, FTSE đã công bố danh sách 28 cổ phiếu Việt Nam có thể được xem xét đưa vào các rổ chỉ số nêu trên. Trong danh sách này có bốn cổ phiếu thuộc nhóm large-cap gồm HPG, VCB, VIC và VHM; ba cổ phiếu thuộc nhóm mid-cap gồm MSN, SAB và VNM; cùng 21 cổ phiếu small-cap theo phân loại của FTSE.

Theo đánh giá của BSC Research, danh sách cổ phiếu do FTSE công bố lần này được chốt dữ liệu tại ngày 31/12/2024, vì vậy nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi đáng kể sau khi VN-Index ghi nhận mức tăng mạnh trong năm 2025. BSC Research dự kiến sẽ cập nhật danh sách cổ phiếu tiềm năng có khả năng được thêm vào các rổ chỉ số của FTSE dựa trên dữ liệu chốt tại ngày 31/12/2025.