Thực hư thông tin người dùng bị khóa tài khoản ChatGPT chỉ sau một câu hỏi

Bài đăng về việc bị ChatGPT “cấm cửa” gây chú ý

Mới đây, một người đăng bài trên mạng xã hội chia sẻ việc họ nhận được thông báo Account Banned (tài khoản bị cấm/ bị chặn) trên ChatGPT.

Người đăng bài kể rằng, họ chỉ hỏi ChatGPT đúng một câu mà dường như đã "vượt giới hạn". Bài đăng hiện đã được xem khoảng 1,3 triệu lượt và nhận rất nhiều phản hồi.

Tuy nhiên, người này nói sẽ không đăng lại câu hỏi để tránh bị chặn trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Trong số những người bình luận bên dưới bài đăng nói trên, một số người nói mình từng bị khóa tài khoản ChatGPT tương tự như vậy.

Có người đoán rằng, có thể người bị khóa tài khoản đã hỏi một chủ đề nhạy cảm, ví dụ liên quan đến xung đột trên thế giới, hoặc trẻ em, hoặc yêu cầu ChatGPT tạo nội dung/ hình ảnh không phù hợp…

Lại cũng có người cho rằng, việc bị khóa tài khoản ChatGPT như vậy không phải do một câu hỏi, mà là do lặp lại câu hỏi đó rất nhiều lần hoặc đã có những vi phạm trước đó.

Còn có người lại đùa rằng, giờ đây, làm cho ChatGPT "cấm cửa" chỉ bằng một câu hỏi chính là một "đẳng cấp" khác.

Tuy nhiên, các bình luận này là lời kể, lời đùa hoặc suy đoán, chứ nguyên nhân của trường hợp trên chưa được xác nhận. Cũng chưa rõ hình ảnh tài khoản bị cấm (Account Banned) đó là thật hay giả.

Những câu lệnh nào có thể thực sự bị chặn?

Thực tế, có những kiểu câu lệnh dễ bị chặn trên ChatGPT, tuy nhiên không đến mức tài khoản bị khóa ngay.

Theo Trung tâm trợ giúp OpenAI, một prompt (câu lệnh/ câu hỏi) gửi cho ChatGPT có thể bị chặn nếu hệ thống phát hiện nội dung có khả năng gây hại, không phù hợp với môi trường người dùng an toàn, khuyến khích các hoạt động vi phạm Điều khoản sử dụng, nội dung bất hợp pháp, đe dọa an ninh của nền tảng, cố gắng thao túng hệ thống…

Theo nền tảng hạ tầng dữ liệu Nstdata, "ChatGPT ban" là cách dùng từ không chính thức. ChatGPT thường hiển thị thông báo là tài khoản đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa, bị tạm đình chỉ, bị chặn hoặc không khả dụng, tùy kiểu và mức độ vi phạm.

Vì vậy, có thể thông tin "bị ChatGPT chặn chỉ sau một câu hỏi" là chưa chính xác, và hiện tại cũng không xác minh được người đăng thông tin này có bị chặn thật hay không.

Tuy nhiên, với nền tảng nào cũng vậy, người sử dụng đều nên nắm rõ quy định của nền tảng, không đăng những nội dung trái pháp luật, tránh hỏi lặp đi lặp lại rất nhiều lần cùng một câu…

Còn trong trường hợp người dùng cho rằng tài khoản ChatGPT của mình bị vô hiệu hóa nhầm thì cần kiểm tra email từ OpenAI và gửi khiếu nại theo chỉ dẫn chính thức trong đó hoặc vào trang https://help.openai.com để xem hướng dẫn.