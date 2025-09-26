Thực hư thông tin tài xế xe Mercedes bị cho là đánh người gây xôn xao dư luận ở Nha Trang

Theo đó, sáng 26-9, tài khoản mạng xã hội K.Đ.M đăng tải clip lên nhóm cộng đồng về việc một người áo trắng đánh, đá một người khi cả hai đang cãi vã. Người đàn ông này ăn mặc lịch sự được chụp kèm với xế hộp Mercedes.

Tài khoản này cho rằng: "…đối tượng côn đồ đánh người trước cổng trường THCS Lý Thái Tổ (phường Bắc Nha Trang) sau đó cầm dao ra giữa đường định đâm người can ngăn, thách thức mọi người xung quanh trước sự chứng kiến của tất cả học sinh 6,7,8,9 và phụ huynh..."

Thông tin này được nhiều người chia sẻ. Sau đó thông tin này bị gỡ trên nhóm. Tuy nhiên, trên tài khoản cá nhân K.Đ.M vẫn còn tồn tại.

Clip tài xế xe Mercedes bị đưa lên mạng cho rằng đánh người, cầm dao dọa

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang cho hay vụ việc đã được công an phường xử lý. Nguyên nhân ban đầu xác định 2 nhà hàng xóm mâu thuẫn về chỗ đậu xe.

Lãnh đạo phường cũng cho biết thông tin ban đầu là mâu thuẫn giữa 2 nhà dân. Còn trường hợp người áo trắng có phải là cán bộ công an không thì phường sẽ yêu cầu kiểm tra, xác minh lại.