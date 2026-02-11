Thuduc House lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào tháng 4

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua ngày 20/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, cuộc họp dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2026, địa điểm và lộ trình chi tiết sẽ được công ty thông báo sau đến các cổ đông.

Ảnh minh họa

Về nội dung, đại hội dự kiến trình cổ đông thông qua các tài liệu gồm báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT; báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc; báo cáo hoạt động năm 2025 của UBKT; thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025; thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; thông qua thù lao đã chi năm 2025, kế hoạch chi thù lao năm 2026 của HĐQT, UBKT và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần hơn 67 tỷ đồng, gấp 5,5 lần doanh thu thuần của quý IV/2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 14,9 tỷ đồng, tăng 73,3%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 7,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng gần 284,5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Thuduc House mang về doanh thu thuần gần 128,3 tỷ đồng, tăng 161,8% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 110,4 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lỗ ròng hơn 304,7 tỷ đồng.

Năm 2025, Thuduc House lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 66,5 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 166% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thuduc House giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 685,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 40,2% tổng tài sản, ở mức gần 275,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 501,9 tỷ đồng, giảm 18,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 218,5 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng nợ.



