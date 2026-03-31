Thuduc House (TDH) chuyển mình ngoạn mục – Doanh thu tăng gấp 2,5 lần

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã TDH) vừa công bố BCTC hợp nhất năm tài chính 2025, đã được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam. Kết quả cho thấy bức tranh kinh doanh thay đổi hoàn toàn so với năm 2024: doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 123 tỷ đồng, tăng hơn 150% so với mức 49 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 108 tỷ đồng, đảo chiều ngoạn mục so với khoản lỗ hơn 304 tỷ đồng năm 2024. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 963 đồng/cổ phiếu, so với mức âm 2.705 đồng của năm trước.

Điểm sáng lớn nhất của năm 2025 là sự thay đổi cơ cấu doanh thu. Lần đầu tiên, Thuduc House ghi nhận nguồn thu từ cho thuê bất động sản với 72,1 tỷ đồng, chiếm hơn 58% tổng doanh thu – một con số đáng kể cho thấy doanh nghiệp đang chuyển đổi từ mô hình phát triển dự án sang khai thác cho thuê, tạo dòng tiền ổn định và đều đặn hơn. Bên cạnh đó, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 34,4 tỷ đồng và doanh thu bán hàng hóa đạt 18,1 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với năm trước.

Lợi nhuận năm nay còn được hỗ trợ đáng kể từ thu nhập khác, đạt gần 123 tỷ đồng (năm 2024: 34,4 tỷ đồng). Nguồn thu này chủ yếu đến từ tiến trình giải quyết các vấn đề pháp lý kéo dài. Cụ thể, theo Bản án phúc thẩm số 332/2025/HC-PT ngày 23/9/2025 của Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM, Tòa đã giữ nguyên bản án sơ thẩm huỷ bỏ các quyết định hành chính của Cục thuế TP.HCM. Nhờ đó, Thuduc House đã hoàn nhập hơn 91 tỷ đồng tiền lãi chậm nộp đã nộp trước đó, đồng thời nhận được hơn 23 tỷ đồng tiền bồi hoàn và xóa sổ công nợ gần 7,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ 356 tỷ đồng xuống còn gần 28 tỷ đồng, phản ánh việc năm 2024, Thuduc House phải trích lập dự phòng lớn cho các khoản phải thu khó đòi. Năm 2025, nhờ hoàn nhập một phần dự phòng (3,5 tỷ đồng), chi phí quản lý đã trở về mức hợp lý hơn.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Thuduc House ở mức 685 tỷ đồng Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm mạnh từ hơn 615 tỷ đồng xuống còn khoảng 504 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm các khoản phải trả ngắn hạn khác (từ 144 tỷ xuống 35 tỷ đồng). Ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên hơn 181 tỷ đồng, gấp 2,6 lần đầu năm, chủ yếu nhờ lợi nhuận tích luỹ trong năm. Lỗ luỹ kế giảm từ 1.056 tỷ xuống còn 948 tỷ đồng.

Mảng cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận bước tiến vượt bậc. Thu nhập cho thuê năm 2025 đạt 26,3 tỷ đồng, tăng 67% so với 15,7 tỷ đồng năm 2024. Đặc biệt, tiền cho thuê tối thiểu phải thu trong tương lai đạt 52,3 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm (17,6 tỷ đồng), cho thấy Thuduc House đã ký được nhiều hợp đồng cho thuê mới và tiềm năng doanh thu từ mảng này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Hệ sinh thái các công ty con đang được Thuduc House định hình rõ nét hơn, tạo nền tảng cho tăng trưởng đa ngành trong tương lai. Trong đó, Công ty TNHH Khai thác Dịch vụ Thuduc House (TDHS, sở hữu 100%) là lực lượng chủ lực trong mảng cho thuê – hoạt động đang tạo ra nguồn doanh thu ổn định nhất hiện nay. Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dịch vụ Thủ Đức (TDHT, sở hữu 99,6%) cũng hoạt động trong lĩnh vực cho thuê, bổ trợ cho chiến lược khai thác bất động sản đầu tư của TDH Group.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Thuduc House đã thành lập CTCP Phân phối Thuduc House (TDHD, sở hữu 92,31%), mở ra hướng kinh doanh phân phối hoàn toàn mới. Song song đó, Công ty góp vốn 2,25 tỷ đồng vào CTCP Thực phẩm Thuduc House (TDHF, sở hữu 50%), mở rộng sang lĩnh vực buôn bán thực phẩm. Ở mảng liên kết, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vận tải Thanh Nghệ (VTTN, sở hữu 30%) đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị từ phân phối đến logistics. Với hệ sinh thái đa dạng từ cho thuê, phân phối, thực phẩm đến vận tải, Thuduc House đang xây dựng một mô hình kinh doanh đa trụ cột, giảm bớt sự phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản.

Về dự án trọng điểm, Thuduc House đang tập trung triển khai Trung tâm Thương mại Phước Long Town trên diện tích gần 1.778 m², phát triển theo mô hình "All-in-one" tích hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí. Theo thông tin từ Công ty, dự án đang hoàn tất các thủ tục để chuyển nhượng dự án theo quy định, đồng thời ký hợp đồng ủy quyền phát triển dự án từ Công ty CP Dệt may Liên Phương. Việc triển khai dự án thương mại ngay tại TP Thủ Đức – khu vực phát triển năng động bậc nhất TP.HCM – được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thu dài hạn cho Công ty.

Bà Trần Thị Liên – Tổng Giám đốc Thuduc House, cho biết năm 2025 là năm bản lề để tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã tập trung giải quyết các tồn đọng pháp lý, tái cấu trúc các dự án bất động sản hiện hữu và triển khai các giải pháp đa dạng hóa nguồn thu. Việc chuyển đổi sang mô hình khai thác cho thuê và phát triển hệ sinh thái công ty con đã mang lại kết quả tích cực ngay trong năm đầu tiên, góp phần quan trọng vào việc đưa Công ty trở lại quỹ đạo có lãi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kiểm toán viên Ernst & Young đã đưa ra đoạn nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục. Tại ngày 31/12/2025, Nhóm Công ty có lỗ luỹ kế gần 948 tỷ đồng và các khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn gần 29,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các biện pháp cưỡng chế về thuế từ Thuế TP.HCM và Chi cục Hải quan vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, mặc dù Công ty đã nhận được phán quyết có lợi từ Tòa án. Trước tình hình này, Ban Lãnh đạo cho biết đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng nhằm sớm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý và nghĩa vụ liên quan.

Về tài sản tiềm tàng, theo bản án hình sự phúc thẩm, Thuduc House có các khoản bồi thường từ các bị cáo lên đến 347,9 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, Công ty đã thu hồi được 57,4 tỷ đồng (riêng năm 2025 thu 23,1 tỷ đồng). Đây là nguồn lực tài chính tiềm năng, mang ý nghĩa như một nguồn thu bổ sung không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh chính, qua đó hỗ trợ đáng kể cho kết quả tài chính trong các năm tới, đồng thời cải thiện niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư đối với triển vọng phục hồi của Công ty.

Với việc quay lại quỹ đạo có lãi, đa dạng hóa nguồn thu qua hệ sinh thái công ty con và đẩy mạnh giải quyết các vấn đề pháp lý tồn đọng, Thuduc House đang từng bước khẳng định lại vị thế trên thị trường bất động sản. Năm 2026, Công ty cũng sẽ áp dụng Thông tư 99/2025/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp mới và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, phù hợp với lộ trình hiện đại hóa quản trị tài chính. Đây không chỉ là bước đi mang tính chiến lược của doanh nghiệp mà còn hòa nhịp với xu thế phát triển chung, góp phần kiến tạo nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch và bền vững – phù hợp với "kỷ nguyên vươn mình" của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.