Thuê 6 xe ô tô tự lái đem đi cầm cố, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1990, trú tại phường Nghi Phú, TP Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Sâm tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Sâm là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, do làm ăn thua lỗ nên từ giữa năm 2024, Sâm đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, Sâm đã đến các điểm cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn TP Vinh thuê xe. Sau đó tìm đến các cá nhân có nhu cầu cầm cắm xe ô tô cũ rồi thông tin rằng đây là xe ô tô của người nhà Sâm đang có việc gấp nên nhờ Sâm đem đi cầm cố.

Khi đến thời gian hẹn trả xe cho các chủ xe đã cho Sâm thuê, đối tượng này trì hoãn, thậm chí còn lấy nhiều lý do để thuê thêm các xe khác đưa đi cầm cố.

Những chiếc xe ô tô tang vật của vụ án. Ảnh: V. Hậu

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Ngọc Sâm đã 6 lần thuê xe ô tô tự lái ở các địa điểm khác nhau rồi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đấu tranh mở rộng.