Thuê giang hồ chém cổ đông, chủ tịch công ty lĩnh án

Ngày 29/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng), Nguyễn Phi Hùng (SN 1987, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Trần Ngọc Anh (SN 1967, trú phường Ba Đình, TP Hà Nội), Phạm Văn Việt (SN 1985, trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) cùng về tội "Cố ý gây thương tích". Riêng Trần Ngọc Anh còn bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Quang cảnh phiên toà.

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam khai thác cát tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng). Thời điểm này, Phạm Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, sở hữu 30% vốn góp. Tuy nhiên, trước tình hình thị trường ảm đạm, giá cát giảm mạnh, cạnh tranh gay gắt, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn.

Phạm Chiến Thắng sau đó âm thầm chuyển nhượng phần lớn vốn góp cho các cá nhân khác, chỉ giữ lại 7%. Ngày 15/4/2021, công ty tổ chức họp Hội đồng thành viên và bầu ông Nguyễn Đạt Hận làm Chủ tịch thay ông Thắng.

Không chấp nhận việc mất quyền kiểm soát, đầu năm 2022, Thắng đã đưa nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự như Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền, Trần Ngọc Anh và Nguyễn Phi Hùng vào mỏ cát Pha Lê. Nhóm này khai thác trái quy định, tự ý tăng thiết bị, chiếm lợi nhuận và thường xuyên đe dọa các thành viên khác.

Đến cuối năm 2022, lo ngại tình hình phức tạp, công ty có chủ trương đóng mỏ. Ông Nguyễn Đạt Hận chỉ đạo đưa xe múc chặn cổng nhưng phải tránh mặt vì sợ bị trả thù. Sau đó, ông Hận liên tục nhận các lời đe dọa từ nhóm của Thắng, thậm chí cả gia đình ông cũng bị nhắm tới.

Ngày 2/7/2023, cuộc họp Hội đồng thành viên bất thành do việc ủy quyền sai quy định. Tại cuộc họp, Nguyễn Phi Hùng còn trực tiếp đe dọa ông Hận.

Sáng 7/7/2023, Nguyễn La Duy và Phạm Văn Việt phục kích trước nhà ông Hận trên đường Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng, dùng dao tấn công khiến ông Hận bị thương tích 50%.

Sau khi gây án, các đối tượng được đồng bọn bố trí phương tiện và tiền bạc để bỏ trốn. Ông Hận buộc phải từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, nhường quyền điều hành cho Thắng.

Không dừng lại, tháng 11/2023, nhóm của Thắng tổ chức “đấu thầu” nội bộ trái pháp luật nhằm thâu tóm quyền khai thác mỏ cát. Ban đầu, Nguyễn Phụng trúng thầu nhưng bị Trần Ngọc Anh nhiều lần đe dọa buộc rút lui. Sau đó, nhóm sắp xếp để Ngọc Anh là người duy nhất tham gia và trúng thầu. Ngay khi nắm quyền, Thắng lập tức cắt liên lạc và chiếm toàn bộ lợi ích từ hoạt động khai thác.

Với hành vi côn đồ, thao túng doanh nghiệp bằng bạo lực và thủ đoạn gian dối, nhóm đối tượng đã khiến hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam rơi vào hỗn loạn, đe dọa tính mạng các thành viên góp vốn và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Mặc dù Phạm Chiến Thắng không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng với chứng cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đủ căn cứ xác định Thắng là chủ mưu, chỉ đạo đồng phạm Vũ, Anh, Huyền, Hùng đưa Duy và Việt vào tấn công ông Hận.

Sau khi xem xét hồ sơ, HĐXX tuyên phạt Phạm Chiến Thắng 8 năm tù, Phạm Văn Việt 7 năm, Nguyễn Phi Hùng 5 năm về tội “Cố ý gây thương tích”. Trần Ngọc Anh lĩnh 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt là 18 năm tù.