Với những người trẻ mới đi làm, tìm được một căn nhà có vị trí thuận tiện, đầy đủ tiện nghi mà giá thuê thấp hơn mặt bằng chung là điều không dễ dàng. Nếu có tìm được, hẳn ban đầu ai cũng nghĩ mình may mắn. Tuy nhiên thực tế ra sao thì phải đến khi dọn vào ở mới biết được.

Ren và Hu - Cặp bạn thân đang thuê chung nhà ở Thượng Hải (Trung Quốc), tiếc thay lại là trường hợp “vỡ mộng” khi thuê nhà giá rẻ.

Cuối tháng 8/2026, cả hai thông qua môi giới tìm được một căn hộ cũ nằm tại tầng 6 của khu dân cư Yichuan Sancun. Căn nhà có vị trí thuận tiện, xung quanh đầy đủ tiện ích và đặc biệt có giá thuê thấp hơn những căn hộ tương tự trong khu vực hơn 500 NDT/tháng (khoảng 1,85 triệu đồng).

Ngày 31/8, Ren và Hu quyết định ký hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, ở trang cuối hợp đồng, chủ nhà đã viết thêm một điều khoản rằng đường ống nước công cộng trong tòa nhà đang bị rò rỉ, tình trạng này đã được thông báo trước cho người thuê và hai bên thống nhất không được lấy đó làm lý do để chấm dứt hợp đồng sớm.

Khu vực nơi Ren và Hu thuê nhà

Ren cho biết khi ký hợp đồng, cả chủ nhà, nhân viên môi giới và bạn của cô là Hu đều có mặt. Phía chủ nhà giải thích rằng đường ống bị hỏng nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Người này cũng không đề cập đến những tranh chấp đã xảy ra với hàng xóm hay việc người thuê trước đó phải chuyển đi vì sự cố rò rỉ nước. Khi được hỏi kỹ hơn, chủ nhà khẳng định đây chỉ là vấn đề ở một đường ống công cộng, không ảnh hưởng đến tiện nghi hàng ngày. Ông còn cho biết gia đình từng tranh chấp với hàng xóm tầng dưới về sự cố này và đã thắng kiện.

Cũng ngay trong ngày ký hợp đồng, con gái của chủ nhà đã gọi điện cho Ren, bày tỏ lo ngại căn nhà có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và chủ động đề nghị hủy giao dịch. Ren ban đầu đồng ý, nhưng Hu lại cho rằng tìm được căn hộ có mức giá tốt như vậy không dễ nên hai người quyết định tiếp tục thuê. Không ngờ, chính quyết định này lại khiến họ rơi vào chuỗi ngày mệt mỏi.

Chỉ 3 ngày sau khi chuyển đến, hai cô gái phát hiện hàng xóm tầng dưới dán thông báo trước cửa, cảnh báo căn hộ của họ là nhà đang có tranh chấp. Ban đầu, cả hai không quá để tâm vì chủ nhà từng cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề phát sinh. Nhưng khoảng 4-5 ngày sau, nhiều người sống ở các tầng dưới bắt đầu liên tục lên gõ cửa, lớn tiếng trách móc và yêu cầu họ chuyển đi.

Nguyên nhân là đường ống thoát nước bị hỏng. Mỗi lần hai cô gái sử dụng nước trong căn hộ, nước lại rò rỉ xuống các tầng bên dưới, gây ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình. Theo những người hàng xóm, tình trạng này đã kéo dài hơn 2 năm nhưng chưa được xử lý triệt để. Trước đó, người thuê căn hộ này cũng phải rời đi vì không chịu nổi sự bất tiện này.

Bị kẹt giữa chủ nhà và hàng xóm, Ren cùng Hu dần không dám sử dụng nhà tắm. Hai người phải hạn chế tối đa việc dùng nước, chỉ dám lấy một chậu nhỏ trong bếp để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Việc tắm rửa cũng trở nên bất tiện khi cả hai phải tranh thủ sử dụng phòng tắm tại công ty hoặc phòng tập gym.

Hu cho biết cô phải tranh thủ mang đồ đi để tắm ở công ty hoặc phòng gym

Chưa dừng lại ở đó, căn hộ còn liên tục bị người khác ngắt cầu dao điện. Ren cho biết có thời điểm cầu dao bị ngắt 5 lần/ngày. Sau khi nhờ thợ điện kiểm tra, hai cô gái xác định nguồn điện bị ngắt do có người cố tình tác động. Ren thậm chí lắp camera ở khu vực cầu thang và ghi lại được hình ảnh một nữ hàng xóm sống tại tầng 3 thực hiện hành vi này. Tuy nhiên, camera sau đó cũng bị lấy mất.

Ren rất bức xúc vì bị hàng xóm gây khó dễ

Trong khi đó, những người sống ở tầng dưới cho biết họ cũng là nạn nhân của sự cố kéo dài. Căn hộ của một số gia đình bị thấm nước nghiêm trọng, trần nhà bong tróc, thậm chí từng xảy ra tình trạng rò điện nguy hiểm.

Dù hiểu hàng xóm cũng đang chịu thiệt hại, Ren cho rằng họ không nên trút toàn bộ sự tức giận lên những người thuê nhà mới chuyển đến. Cô đã nhiều lần đề nghị chủ nhà giải quyết vấn đề và chấp nhận từ bỏ những khoản bồi thường khác, chỉ mong được hoàn trả tiền đặt cọc để sớm chuyển đi. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được mức tiền hoàn lại.

Sau khi cảnh sát địa phương đứng ra hòa giải, chủ đồng ý chấm dứt hợp đồng nhưng chỉ chấp nhận trả lại cho Ren và Hu một nửa tiền đặt cọc. Dù cảm thấy không công bằng, Ren và Hu vẫn miễn cưỡng đồng ý vì muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh có phần khổ sở này.

Hiện tại, Ren và Hu cho biết đã tìm được một căn hộ khác cùng khu vực, dù mức giá thuê cao hơn nhưng đổi lại, cuộc sống của họ không còn bị làm phiền bởi những vấn đề chẳng phải họ gây ra. Từ trải nghiệm của mình, 2 cô gái cũng chia sẻ kinh nghiệm “đừng ham thuê nhà giá rẻ bởi rất có thể đằng sau mức giá thuê êm ái ấy là những ngày vô cùng khổ sở”.

(Nguồn: JiMu News)