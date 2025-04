Thuế quan thổi bùng 'cơn sốt' mua ô tô tại Mỹ: Người dân đổ xô đi xem xe vì không muốn mất thêm vài nghìn USD, đại lý bán hàng hết công suất

Ziggy Duchnowski đã dành buổi sáng thứ Bảy tìm mua xe dọc theo đại lộ Northern Boulevard ở Queens. Anh muốn mua một chiếc xe nhỏ cho vợ mình trước khi mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với ô tô và xe tải nhập khẩu có hiệu lực.

“Người ta đồn rằng giá cả sắp tăng vọt rồi”, ông Duchnowski, 45 tuổi, một thợ mộc vừa nói vừa nắm tay hai đứa con nhỏ.

Thuế quan — 25% đối với xe cộ và phụ tùng sản xuất bên ngoài Mỹ — sẽ tác động rộng rãi đến ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ. Chúng được cho là có hiệu lực vào ngày 3 tháng 4 và chắc chắn sẽ làm tăng giá xe hơi và xe tải mới.

Các nhà sản xuất ô tô lúc này buộc phải điều chỉnh hoạt động sản xuất tại Bắc Mỹ và cố gắng tìm cách cắt giảm chi phí để bù đắp thuế quan. Ít nhất là hiện tại, họ đang thúc đẩy một số người tiêu dùng mua xe trước khi giá niêm yết tăng lên.

Các nhà phân tích ước tính thuế quan sẽ làm tăng đáng kể giá xe mới, trung bình vài nghìn USD cho các mẫu xe cơ bản. Giá xe đã qua sử dụng cũng tỷ lệ thuận.

“Khi mức thuế có hiệu lực và mọi người bắt đầu nhận được báo giá, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn”, Bill Pacilli, giám đốc bán hàng tại Lynnes Hyundai ở Bloomfield, NJ, nói và cho biết gần một nửa số xe mà Hyundai bán tại Mỹ được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

“Chúng sẽ bị áp thuế trong khoảng 1-2 tháng nữa”, ông Pacilli cho biết. “Tất nhiên là chúng tôi lo lắng. Bất kỳ tác động nào về giá cả cũng sẽ ảnh hưởng đến khối lượng bán hàng”.

Trong khi nhiều đại lý không thấy lượng người mua tăng đáng kể vào thứ Bảy, Jeremy Gleason, tổng giám đốc tại McGrath Subaru Evanston ở Skokie, Ill., cho biết đại lý của ông đã có ngày bán hàng bùng nổ nhất kể từ khi mở cửa vào năm 2021.

“Thật điên rồ”, ông Gleason nói và cho biết đại lý đã bán được 32 chiếc trong 1 ngày. “Thuế quan đã tăng rất nhiều và thúc đẩy mọi người mua sớm”.

Alvaro Duarte, một người nhập cư Ecuador sống ở West New York, New Jersey, đã đến Hudson Toyota ở Jersey City, New Jersey, vào thứ Bảy để đổi chiếc xe xăng lấy xe chạy điện mới vì lo ngại giá sẽ tăng nhanh.

“Thuế quan ảnh hưởng đến tất cả mọi người”, Duarte, 37 tuổi, cho biết.

Trong thời gian rảnh rỗi, anh chàng thường sử dụng xe hơi để kiếm thêm tiền với tư cách tài xế giao hàng Amazon Flex.

“Nếu giá tăng, tôi cần phải trả nhiều tiền hơn cho chiếc xe của mình. Xe điện không tốn xăng và ít phải bảo dưỡng hơn”.

Trong khi đó, một nhân viên bán hàng tại Audi Manhattan ở New York, Abdul Azeez, cho biết lượng người đến mua xe không đáng kể. Nguyên nhân do những người sống trong khu vực này có thu nhập khá tốt và họ không sợ thuế quan.

Anh Azeez, 24 tuổi, cho biết: “Nhìn chung, tôi không nghĩ các đại lý ở Manhattan sẽ bị ảnh hưởng nhiều so với các đại lý ở các tiểu bang khác hoặc các thành phố ít dân. Ngay cả trong nền kinh tế tốt hay xấu, vẫn luôn có người đến cửa hàng để mua ô tô”.

Trong lúc đó, tại một cửa hàng trưng bày sản phẩm của Tesla, đám đông 300 đến 400 người tụ tập lại cùng phản đối các hoạt động chính trị của giám đốc điều hành Elon Musk. Vị tỷ phú này vốn đứng đầu sáng kiến cắt giảm chi phí được gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, cắt giảm hàng nghìn việc làm của liên bang và nhiều cơ quan chính phủ khác, bao gồm Bộ Cựu chiến binh và Bộ Giáo dục.

Harold Blake, 73 tuổi, một người đã nghỉ hưu lái xe 30 dặm từ Dearborn để tham gia cuộc biểu tình, cho biết: “Chúng ta phải khôi phục lại một số ý thức chung cơ bản ở đất nước này. Những gì đang diễn ra ở Washington thật quá cực đoan. Tôi sẽ không ngồi yên chịu đựng”.

Các cuộc biểu tình diễn ra tại các cửa hàng Tesla trên khắp thế giới, như một phần của phong trào được gọi là Tesla Takedown. Hơn 20 cuộc biểu tình như vậy đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ.

Kathy Sinnes, 67 tuổi, cho biết trong khi biểu tình bên ngoài một phòng trưng bày Tesla ở Miami: “Tôi rất lo lắng cho con cháu mình về những gì thế giới này đang gây ra”.

Hiện vẫn chưa rõ giá xe mới sẽ tăng như thế nào. Hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều có đủ xe ô tô và xe tải miễn thuế tại các đại lý trong 60 đến 90 ngày.

Juan Carlos Fagerlund quyết định không chờ đợi. Anh ấy đã đến một đại lý Toyota ở Bắc Miami, Fla., để dán phim cách nhiệt cho chiếc Prius mà anh ấy đã mua trong tháng này. Chiếc xe được sản xuất tại Nhật Bản và sẽ phải chịu mức thuế quan cao trong tương lai.

Adria Pina, 60 tuổi, một người nhập cư Dominica và là tài xế xe buýt New Jersey Transit sống tại Bayonne, NJ, cũng quyết định hành động nhanh chóng. Ngồi trong đại lý Hudson Toyota ở Jersey City sau khi mua một chiếc xe mới, bà cảm thấy mình vừa tránh được một ‘ổ gà thuế quan’.

“Chồng tôi nói chúng tôi may mắn khi mua được xe mới ngay trước khi áp thuế quan”, bà Pina nói. “Nếu chúng tôi không hoàn thành việc này kịp thời, chúng tôi sẽ mất thêm khoảng 10.000 USD. Đó là một số tiền lớn”.

Sal Sellers, 57 tuổi, tổng giám đốc bán hàng tại Hudson Nissan, dường như không quá lo lắng về mức thuế quan sắp tới, lưu ý rằng ông đã trải qua đại dịch và các cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng khác.Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khách hàng của ông không lo lắng.

“Tuần trước, chúng tôi có một vài khách hàng bước vào và nói: ‘Bạn biết không, tôi không đợi đâu. Tôi sẽ đổi xe ngay trước khi thuế quan có hiệu lực”, ông Sellers cho biết. “Tôi cho rằng khoảng 30% khách hàng của tôi đã nói như vậy”.

Ngoài Chicago, Enzo Costa giám sát 8 đại lý với tư cách giám đốc bán hàng cho Patrick Dealer Group. Ông cho biết vào tháng 3, ông đã tăng đơn đặt hàng xe mới để lấp đầy kho bãi trước khi giá tăng. Nhóm mua lại cũng đã mua 30 chiếc xe đã qua sử dụng - gấp khoảng 3 lần so với bình thường.

Đội ngũ bán hàng đang thúc giục khách hàng cân nhắc mua xe mới sớm đến phòng trưng bày.

“Mọi thứ trong kho đều là trước thuế quan”, ông nói. “Bạn không cần phải lo lắng về điều đó ngay bây giờ. Đó là điều sẽ xảy ra trong tương lai xa”.

