Thước đo lạm phát ưa thích của Fed tiếp tục tăng: Khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 đến đâu?

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho thấy lạm phát lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tháng 7 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu mới đúng như dự báo của Dow Jones. Con số này cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng 6 và là mức cao nhất kể từ tháng 2 đến nay.

Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số PCE lõi tăng 0,3%, cũng phù hợp kỳ vọng của thị trường. PCE toàn phần ghi nhận lạm phát tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,2% so với tháng trước. Những con số này cũng trùng khớp với dự báo.

Fed sử dụng chỉ số PCE làm công cụ dự báo chính. Ngân hàng trung ương theo dõi cả hai chỉ số nhưng coi lạm phát lõi là chỉ báo xu hướng dài hạn tốt hơn vì loại trừ biến động từ giá năng lượng và thực phẩm.

Giá năng lượng giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước, giúp kìm hãm đà lạm phát. Giá thực phẩm tăng 1,9%. Giá dịch vụ tăng mạnh 3,6%, trong khi giá hàng hóa chỉ tăng 0,5%.

Trên cơ sở tháng, giá năng lượng giảm 1,1% và giá thực phẩm giảm 0,1%. Giá dịch vụ tăng 0,3% và chiếm gần như toàn bộ mức tăng chung, trong khi giá hàng hóa giảm 0,1%.

Những con số trên cho thấy lạm phát tháng 7 tăng do giá dịch vụ tăng. Chuyên gia kinh tế ﻿Harry Chambers tại Capital Economics nhận định: "Đó là bằng chứng nữa cho thấy thuế quan có tác động nhỏ đến giá hàng hóa".

Tháng 4, ông Trump áp thuế 10% lên toàn bộ hàng nhập khẩu, đồng thời bổ sung các mức thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại và đánh thuế riêng lẻ một số mặt hàng. Nhà Trắng cũng hủy bỏ ưu đãi miễn thuế với gói hàng trị giá dưới 800 USD.

Mục tiêu lạm phát của Fed là 2%. Báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn chưa lùi về mức mà Fed coi là an toàn.

Dù vậy, thị trường kỳ vọng Fed vẫn sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất khi nhóm họp vào tháng 9 tới. Thống đốc Fed Christopher Waller hôm thứ Năm đã nhắc lại quan điểm ủng hộ hạ lãi suất. Ông nói sẽ cân nhắc bước đi mạnh mẽ hơn nếu dữ liệu thị trường lao động tiếp tục suy yếu.

Chiến lược gia trưởng Ellen Zentner tại Morgan Stanley Wealth Management nhận định: “Fed đã sẵn sàng cho việc cắt giảm lãi suất, nhưng quyết định sẽ phụ thuộc vào việc thị trường lao động hay lạm phát là mối lo lớn hơn. Chỉ số PCE hôm nay đúng như dự báo, nên mọi ánh mắt giờ đổ dồn vào báo cáo việc làm. Khả năng cao Fed vẫn nghiêng về cắt giảm lãi suất trong tháng 9".

Vì vậy, rất có thể báo cáo việc làm tháng 8 được công bố vào đầu tháng 9 sẽ là yếu tố quyết định việc Fed hạ lãi suất. ﻿

Bên cạnh lạm phát, chi tiêu tiêu dùng trong tháng tăng 0,5%, đúng với dự báo, cho thấy sức mua vẫn vững dù giá tăng. Thu nhập cá nhân tăng 0,4%, khớp với dự báo.

Theo CNBC﻿