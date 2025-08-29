GDP Ấn Độ bất ngờ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

﻿Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 - 2026 (kết thúc vào tháng 6) tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt xa ước tính 6,7% của các nhà kinh tế tham gia thăm dò của Reuters. Quý trước, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng 7,4%.

﻿Tăng trưởng GDP mạnh mẽ của Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nước này phải đối mặt với mức thuế quan 50% từ Mỹ.

Các nhà kinh tế và chuyên gia phân tích cho rằng mức thuế quan cao của Mỹ có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của Ấn Độ từ 20-90 điểm cơ bản. ﻿

﻿Ngay cả với tốc độ tăng trưởng GDP chậm hơn, Ấn Độ vẫn sẽ giữ được danh hiệu là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo dự báo của IMF, Ấn Độ dự kiến ​​sẽ ﻿vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào cuối năm tài chính này.

Theo CNBC, Times of India﻿