Thuộc Top 5 nước ASEAN về khả năng áp dụng AI vào thực tiễn, Việt Nam đang ở 'thời điểm vàng' để phát triển AI

Mục tiêu của Hội thảo hướng tới giải quyết các khó khăn của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quản lý cấp cao trong việc xây dựng chiến lược AI đúng đắn, tích hợp hiệu quả vào vận hành và phát triển đội ngũ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Đặng Thị Thanh Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Savvycom nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa Savvycom và SoftBank ngày hôm nay là bởi chúng tôi có cùng mối quan tâm lớn: làm thế nào để công nghệ – đặc biệt là AI – trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp ở quy mô thực tiễn".

Bà Vân cho hay, SoftBank mang đến tầm nhìn hệ sinh thái công nghệ toàn cầu và năng lực đầu tư để thúc đẩy đổi mới; Savvycom mang đến năng lực triển khai thực tế, am hiểu thị trường châu Á và khả năng chuyển hóa giải pháp thành sản phẩm vận hành được. Sự kết hợp này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng công nghệ và ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp".

Bà Đặng Thị Thanh Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Savvycom

Ông Takumi Kowase - hiện công tác tại văn phòng Thúc đẩy Ứng dụng AI, Khối Phát triển Nền tảng AI, SoftBank, đánh giá, AI không phải là công cụ thay thế con người, mà là đối tác đồng hành giúp nâng tầm cách chúng ta làm việc. Thực tế tại SoftBank cho thấy hơn 22.000 nhân viên đã ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực, từ trung tâm chăm sóc khách hàng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường cho đến tự động hóa báo cáo tài chính, qua đó giúp giảm tới 97% thời gian xử lý và tiết kiệm hơn 51.000 giờ lao động. Ông cho biết, công ty đã ghi nhận trên 23.000 sáng kiến bằng sáng chế liên quan đến AI và tổ chức hơn 193.000 ý tưởng đổi mới từ toàn bộ nhân viên.

Tại sự kiện, ông Diego Rojas - Nhà sáng lập và CEO Shieldbase AI, cho biết một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng dữ liệu phân mảnh khiến nhân viên phải mất tới 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm và phân tích thủ công thông tin. Song song với đó, doanh nghiệp còn đối mặt với rủi ro từ “Shadow AI” - các công cụ AI mà nhân viên tự ý sử dụng ngoài tầm kiểm soát - khi có tới 50% dữ liệu nội bộ có nguy cơ rò rỉ sang các tài khoản cá nhân.

Ông Rojas cho rằng những con số này phản ánh một rủi ro nghiêm trọng cả về bảo mật lẫn năng suất. Trước thực tế đó, Shieldbase được xây dựng như một nền tảng AI hợp nhất, cung cấp giải pháp toàn diện từ tìm kiếm dữ liệu tập trung, xây dựng thư viện tri thức nội bộ, cho tới tự động hóa quy trình bằng các tác nhân AI. Ông nhấn mạnh rằng AI chỉ thực sự trở thành bứt phá khi được tích hợp an toàn và toàn diện vào hạ tầng doanh nghiệp, thay vì tồn tại phân tán và tiềm ẩn rủi ro.

Trong bài phát biểu tại hội thảo, ông Tony Nguyễn - Giám đốc Chuyển Đối Số của Savvycom nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện nằm trong Top 5 ASEAN về khả năng áp dụng AI vào thực tiễn với 18% doanh nghiệp đã thường xuyên ứng dụng AI và 61% trong số đó ghi nhận tăng trưởng doanh thu trung bình 16%. Những con số này, theo ông, cho thấy AI không chỉ là một công nghệ mới, mà thực sự đang trở thành động lực then chốt cho đổi mới và tăng trưởng.

Ông cho rằng bước tiến tất yếu tiếp theo chính là tự động hóa dựa trên AI, một giải pháp giúp hệ thống vừa xử lý tác vụ nhanh chóng, vừa phân tích dữ liệu, dự đoán tình huống và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn. Đặc biệt, ông dẫn chứng giải pháp AI cho phê duyệt hợp đồng của Savvycom, giải pháp này đã giúp doanh nghiệp giảm 50% thời gian rà soát, đạt 95% độ chính xác và xử lý hơn 1.000 hợp đồng mỗi tháng, qua đó minh chứng rõ rệt cho khả năng tối ưu hiệu suất và mở rộng năng lực vận hành mà tự động hóa dựa trên AI mang lại.

Cơ hội và thách thức của ngành CNTT Việt Nam

Theo ông Takashi Morimoto, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu, đại diện Tập đoàn SoftBank, hiện nay, SoftBank đã chuyển mình, lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm trọng tâm chiến lược phát triển. SoftBank tin rằng AI sẽ định hình tất cả các ngành công nghiệp trong tương lai, trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng. Hiện nay, toàn bộ nhân sự SoftBank, từ vận hành, kinh doanh đến marketing, đều đã ứng dụng AI trong công việc hàng ngày.

Ông Takashi Morimoto, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu, đại diện Tập đoàn SoftBank

"Việt Nam cũng đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của AI, và chính thời điểm này là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp bắt tay vào triển khai", ông Takashi Morimoto nhận định.

Ông Leo Kobayashi, Giám đốc Phát triển Toàn cầu của Givery, nhận định rằng ngành CNTT Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn. Theo dự báo, doanh thu sẽ đạt 170 tỷ USD vào năm 2025, tăng 11% so với năm 2024, với lực lượng lao động hơn 1,5 triệu người. Tuy nhiên, khoảng cách kỹ năng lại là vấn đề đáng lo ngại, khi mỗi năm có hơn 57.000 sinh viên CNTT tốt nghiệp nhưng chỉ khoảng 30% đạt yêu cầu thực tiễn, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt từ 150.000 đến 200.000 nhân lực ngay trong năm 2025.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nhân tài Việt Nam có tay nghề cao được tuyển dụng ra quốc tế đã tăng 111% trong năm 2024, đặt ra nguy cơ “chảy máu chất xám”. Trước bối cảnh này, ông Kobayashi nhấn mạnh vai trò của các giải pháp đánh giá và phát triển nhân tài dựa trên AI. Công cụ AI hiện nay cho phép doanh nghiệp đo lường chính xác kỹ năng, phân tích khoảng trống năng lực và xây dựng lộ trình đào tạo và tái đào tạo cho từng cá nhân.

Xuyên suốt các bài chia sẻ, các diễn giả trong nước và quốc tế đã mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp những góc nhìn mới mẻ, cập nhật và sâu sắc. Các diễn giả không chỉ chia sẻ chiến lược AI đã được triển khai thành công, mà còn trình bày tầm nhìn chiến lược trước những thách thức mới cùng xu hướng công nghệ tiên phong trong lĩnh vực quản trị nhân sự bằng AI. Thông qua đó, doanh nghiệp không chỉ hiểu rõ “điều gì đang diễn ra” trên thị trường, mà quan trọng hơn là nắm được “cách hành động hiệu quả” để nâng cao hiệu suất vận hành, phát triển nguồn nhân lực và củng cố lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số.