Thương hiệu đồng hồ Peacock với đỉnh cao về Tourbillon và uy tín tại châu Á

Lịch sử hình thành và phát triển

Peacock được thành lập năm 1957 ở châu Á. Khởi nguồn chỉ là một xưởng nhỏ của nhóm thợ kim hoàn lành nghề, thương hiệu nhanh chóng gây tiếng vang khi tự chế tạo thành công những bộ máy cơ khí tiên phong. Năm 1973, hãng chính thức đổi tên thành "Peacock", lấy cảm hứng từ hình ảnh chim công cao quý và thanh lịch.

Từ thập niên 1980, Peacock vươn lên thành một trong những nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất châu Á, đạt sản lượng hàng triệu chiếc mỗi năm. Qua thế kỷ 21, hãng tái cấu trúc toàn diện, đầu tư mạnh vào công nghệ chế tác cao cấp, đặc biệt là các cơ cấu tourbillon phức tạp. Hơn 60 năm phát triển đã giúp Peacock trở thành biểu tượng của ngành đồng hồ cơ khí châu Á, nơi hội tụ tinh hoa truyền thống và tinh thần đổi mới.

Phong cách thiết kế và công nghệ nổi bật

Peacock nổi bật với phong cách thiết kế thanh lịch, tinh xảo, kết hợp cổ điển và hiện đại. Năm 2003, Peacock trở thành thương hiệu châu Á tiên phong tự chế tạo tourbillon in-house, và năm 2013 tiếp tục gây tiếng vang khi giới thiệu double tourbillon hiếm có khi chỉ có số ít nhà chế tác trên thế giới đạt được.

Không dừng lại ở đó, Peacock còn sáng tạo tourbillon trung tâm, đặt lồng xoay ngay giữa mặt số, mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng. Các bộ máy đều được chế tác và lắp ráp tại nhà máy riêng, đạt sai số ±10 giây/ngày, ngang ngửa nhiều mẫu automatic Thụy Sỹ.

Black Hole Avant Series - Bước tiến đột phá năm 2023

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Peacock khi hãng chính thức trình làng Black Hole Avant Series. Đây không chỉ là chiếc đồng hồ tourbillon mới, mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng vượt chuẩn châu Á.

Công nghệ ấn tượng

Black Hole Avant Series là chiếc đồng hồ tiên phong của Trung Quốc ứng dụng centre tourbillon kết hợp cùng 4 hộp trữ cót song song, mang đến mức dự trữ năng lượng 120 giờ (tương đương 5 ngày). Đây là con số vượt trội nếu so sánh với các mẫu centre tourbillon phổ biến tại châu Âu, vốn thường chỉ đạt mức 50-80 giờ.

Sức mạnh thị giác & kỹ thuật

Tourbillon được đặt ngay chính giữa mặt số, tạo nên hiệu ứng "hố đen vũ trụ" cuốn hút. Không chỉ mang tính trình diễn nghệ thuật, cơ cấu này còn là minh chứng cho trình độ cơ khí chính xác cực cao, bởi việc cân bằng lực và duy trì ổn định ở vị trí trung tâm là một trong những thách thức khó nhất trong ngành chế tác đồng hồ.

Black Hole Avant Series khẳng định Peacock không chỉ theo kịp mà còn vượt qua chuẩn mực châu Âu trong lĩnh vực tourbillon, trở thành biểu tượng tiêu biểu của "kỹ nghệ chế tác phương Đông". Không chỉ là cỗ máy thời gian, đây còn là tuyên ngôn công nghệ và nghệ thuật, minh chứng rằng đồng hồ Á Đông hoàn toàn có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội so với các thương hiệu Thụy Sĩ danh tiếng.

Các bộ sưu tập tiêu biểu của Peacock

Peacock sở hữu nhiều bộ sưu tập nổi bật, mỗi dòng đều mang dấu ấn riêng:

Black Hole Central Tourbillon: Lồng tourbillon ở trung tâm, tạo hiệu ứng xoay cuốn hút như "hố đen vũ trụ".

King Returns Dual Tourbillon: Hai tourbillon đồng trục vận hành hài hòa, thể hiện kỹ nghệ đỉnh cao.

Ocean Wing Tourbillon Diver: Kết hợp tourbillon với khả năng lặn chuyên nghiệp 300m, hiếm có trên thị trường.

Các bộ sưu tập của Peacock vừa giữ gìn nét truyền thống, vừa thể hiện tinh thần dám đổi mới để chinh phục những đỉnh cao mới trong chế tác đồng hồ.

Uy tín tại thị trường châu Á

Trong suốt hơn nửa thế kỷ, Peacock đã xây dựng vị thế vững chắc tại Châu Á và mở rộng ra nhiều thị trường lớn ở châu Á khác như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Ở mỗi quốc gia, hãng đều được đánh giá cao về độ chính xác, độ bền và giá trị nghệ thuật của sản phẩm.

Peacock cũng là một trong số ít thương hiệu châu Á sản xuất in-house gần như toàn diện, từ thiết kế, chế tác linh kiện đến lắp ráp hoàn thiện. Với nhà máy hiện đại tại Dandong và trung tâm thiết kế ở Thâm Quyến, hãng làm chủ hơn 300 bộ máy phức tạp, từ chronograph đến tourbillon, tất cả đều trải qua kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo mỗi chiếc đồng hồ là một tác phẩm cơ khí bền bỉ theo thời gian.

Peacock tại Việt Nam được phân phối tại L’ORE

Tại Việt Nam, Peacock được phân phối bởi L’ORE Watch. Họ là thương hiệu tiên phong trong việc lan tỏa phong cách sống cá nhân hóa qua đồng hồ tourbillon và cơ khí cao cấp. L’ORE không chỉ mang đến sản phẩm chính hãng mà còn tạo nên tuyên ngôn sống cho những ai dám khác biệt, yêu bản thân và khẳng định cá tính.

L’ORE chú trọng từng trải nghiệm: từ tư vấn cá nhân hóa, kiểm định nghiêm ngặt, đóng gói chuẩn showroom, cho đến chế độ hậu mãi 5 sao. Mỗi chiếc đồng hồ Peacock tại L’ORE không đơn thuần là phụ kiện, mà là tác phẩm nghệ thuật phản chiếu bản lĩnh và thẩm mỹ của người đeo.

Sự kết hợp giữa di sản chế tác hơn 60 năm của Peacock và tầm nhìn "Dare to be Different" của L’ORE giúp giới mộ điệu Việt Nam dễ dàng tiếp cận những tuyệt phẩm tourbillon đỉnh cao, đồng thời khẳng định phong cách sống đẳng cấp và khác biệt.

Đặc biệt hơn nữa, nhân dịp Quốc khánh 2/9, L’ORE - Công ty TNHH đồng hồ L&L dành tặng quà tri ân cho tất cả khách hàng ghé showroom, dù mua hay không thì L’ORE vẫn có quà dành cho khách hàng như một lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành và chia sẻ niềm đam mê đồng hồ với họ.

Kết luận

Với di sản chế tác lâu đời và tinh thần đổi mới, Peacock là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm đồng hồ tourbillon đỉnh cao. Tại Việt Nam, thương hiệu được phân phối chính thức bởi L’ORE, nơi mang đến sản phẩm chính hãng, trải nghiệm cá nhân hóa và dịch vụ hậu mãi bậc nhất dành cho bạn.