Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp

06-09-2025 - 22:24 PM | Sống

Bạn có thể nhận ra mức độ EQ của ai đó qua những chi tiết rất nhỏ trong hành vi và cách họ đối xử với người khác.

Trong cuộc sống, chúng ta đều từng gặp những người “nhạy bén” về cảm xúc. Họ hiểu người khác nghĩ gì, biết cách truyền cảm hứng và khiến công việc nhóm trôi chảy. Đó là những người sở hữu EQ cao.

Ngược lại, cũng có người ban đầu trông khá khéo léo nhưng dần bộc lộ nhiều hạn chế. Nếu bạn muốn biết những dấu hiệu thường cho thấy một người EQ thấp, dưới đây là 8 biểu hiện dễ nhận thấy nhất. 

1. Thích khoe khoang

Việc thường xuyên khoe khoang về bản thân, dù vô tình hay cố ý, thường không mang lại ấn tượng tích cực. Ngược lại, nó dễ khiến người khác cảm thấy người đó thiếu tinh tế trong giao tiếp và khó tạo được sự gần gũi. 

2. Không chịu nổi lời phê bình, góp ý 

Ai cũng từng gặp những người “nổi cáu” chỉ vì một lời góp ý nhỏ. Điều này cho thấy họ chưa có khả năng tiếp nhận phản hồi một cách bình tĩnh và xây dựng. Về lâu dài, sự hạn chế này cản trở quá trình học hỏi và phát triển cá nhân. Người có EQ thấp thường không thể bình tĩnh tiếp nhận phê bình góp ý để từ đó trưởng thành hơn.

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

3. Luôn đổ lỗi cho người khác

Trong môi trường làm việc, những người luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác thường khó tạo được niềm tin và sự hợp tác. Họ luôn đổ lỗi sang người khác, kể cả khi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm. Đổ lỗi không chỉ là thiếu tinh thần trách nhiệm, mà còn phản ánh sự non nớt về cảm xúc, không dám nhìn vào khuyết điểm của chính mình để sửa đổi.

4. Không hiểu vì sao người khác buồn hay tức giận

Một đặc điểm rõ ràng của EQ thấp là thiếu khả năng thấu cảm. Họ không hiểu nổi tại sao người khác khóc, hay tại sao lời nói của mình lại khiến ai đó tổn thương.

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

5. Dễ bị căng thẳng

Cuộc sống ai cũng có áp lực, những hóa đơn trễ hạn hay mâu thuẫn trong quan hệ. Vấn đề là bạn xử lý thế nào. Người EQ cao biết cách “chuyển hóa” cảm xúc một cách lành mạnh. Người EQ thấp thì thường để stress, giận dữ hay buồn bực điều khiển mình.

6. Không bao giờ hỏi han người khác

Điều này tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều. Người EQ cao thường quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người khác, bao gồm cả nhu cầu được nhìn nhận và lắng nghe. Ngược lại, nếu một người không bao giờ hỏi bạn về bản thân, điều đó khiến họ trở nên ích kỷ và thiếu tinh tế.

Thường làm 8 điều này chính là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

7. Không gọi tên được cảm xúc

Khi bạn tức giận, bạn biết rõ mình đang giận và có thể giải thích được nguyên nhân vì sao. Nhưng với những người EQ thấp, họ khó nhận diện những cảm xúc tinh tế, nhẹ nhàng hơn.  Họ có thể chỉ buông một tiếng than, quát lên rồi ngay lập tức “né” cảm xúc thật bằng cách chuyển sang một trạng thái khác hoàn toàn.

8. Hay phán xét người khác

Hãy thận trọng với những người thường xuyên phán xét người khác một cách gay gắt. Thậm chí, nguy hiểm hơn là những kẻ đạo đức giả, vừa phán xét vừa làm điều tương tự. Đây không chỉ là chuyện “khó chịu” trong giao tiếp. 

Theo Yourtango

Thường kết thúc cuộc gọi điện thoại bằng 3 cách này chính là biểu hiện của EQ thấp

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
EQ thấp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà 73 tuổi mang 400 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng để nạp vào tài khoản của chính mình: Công an chỉ đạo nhân viên Nam A Bank dừng giao dịch gấp

Cụ bà 73 tuổi mang 400 triệu đồng tiền mặt đến ngân hàng để nạp vào tài khoản của chính mình: Công an chỉ đạo nhân viên Nam A Bank dừng giao dịch gấp Nổi bật

Nam sinh đỗ ĐH danh tiếng, bố mạnh tay chi 50 triệu đồng mở tiệc ăn mừng nhưng khách vừa đến đã khuyên: "Không thi lại là hỏng tương lai"

Nam sinh đỗ ĐH danh tiếng, bố mạnh tay chi 50 triệu đồng mở tiệc ăn mừng nhưng khách vừa đến đã khuyên: "Không thi lại là hỏng tương lai" Nổi bật

Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehyde

Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehyde

22:10 , 06/09/2025
Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp này được lộc trời bủa vây: Top 1 may mắn tột bậc, làm đâu thắng đó

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp này được lộc trời bủa vây: Top 1 may mắn tột bậc, làm đâu thắng đó

22:00 , 06/09/2025
"Ước mơ" không phải rửa bát sau khi ăn, cô gái liền trồng ngay một loại cây, dân mạng xem xong chỉ biết trầm trồ

"Ước mơ" không phải rửa bát sau khi ăn, cô gái liền trồng ngay một loại cây, dân mạng xem xong chỉ biết trầm trồ

21:28 , 06/09/2025
Nhờ tiêu hoang, tôi thấm thía 3 bài học không sách vở nào dạy

Nhờ tiêu hoang, tôi thấm thía 3 bài học không sách vở nào dạy

21:08 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên