Thương phố thịnh vượng bên dòng Mekong

Từ những khu phố Seoul sôi động đến thương phố bên dòng Mekong

Những ai từng du lịch Hàn Quốc, chắc khó quên không khí sầm uất mùa Giáng sinh tại các thương phố như Hongdae, Myeongdon, Gangnam… và hình ảnh những con phố ẩm thực gắn với hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của người trẻ trong bộ phim đình đám Tầng lớp Itaewon.

Bên dòng sông Hậu hiền hòa cũng có một thương phố xinh đẹp như thế, nằm ở trung tâm Long Xuyên, là phân khu thấp tầng sau cùng của khu đô thị Diamond City, mang tên Mekong District – như một lời chào nồng nhiệt đầy tươi mới.

Các nhà thiết kế đã khéo léo tạo hình một thương phố bên sông Hậu, xứng đáng là nơi "thi triển 8 thành công lực" của những doanh nhân trẻ tự tin, yêu nét đẹp sông nước Mekong. Ở đây, kiến trúc không bắt đầu bằng hình khối bê tông khô cứng mà khởi nguồn từ dòng sông. Các kiến trúc sư của ADU khẳng định họ không cố "pha trộn" hiện đại với bản địa, mà tôn trọng thiên nhiên, để nước, gió và cảnh quan dẫn lối; chú tâm đón gió đúng hướng, che nắng đúng phía, chọn vật liệu phù hợp khí hậu. "Khi thiên nhiên trở thành người dẫn đường, kiến trúc sẽ tự nhiên cân bằng, nhẹ nhàng và hòa hợp với các công trình bản địa hiện hữu." – Kiến trúc sư Ninh Đức Hiếu – Giám đốc Thiết kế ADU, đơn vị thiết kế kiến trúc dự án – chia sẻ.

Shophouse Mekong District lấy cảm hứng từ những thương phố quốc tế nhưng vẫn giữ trọn dấu ấn bản địa trong cảnh quan và tiện ích.

Một dãy phố boutique khẽ uốn lượn theo những con đường nội khu mô phỏng dòng chảy hiền hòa của Mekong. Mỗi căn nhà phố với hệ cửa lớn, diện tích rộng và vỉa hè thoáng đãng – đủ "chung" để tạo nên một quần thể thịnh vượng, đủ "riêng" để mỗi chủ nhân tôn tạo bản sắc của mình. Cả thương phố giữ chung một tinh thần xuyên suốt, nhưng mỗi căn nhà lại được tinh chỉnh ở mặt đứng, vật liệu và màu sắc. Sự khác biệt vừa đủ để tạo nhịp điệu thú vị cho tuyến phố: ngay ngắn mà sống động, chỉn chu mà không khô cứng.

Một shop giày nam sơn màu navy mạnh mẽ tương phản với shop mỹ phẩm thời trang đầy nữ tính. Tiệm đồ cưới nằm bên cửa hàng nội thất sang trọng. Dưới tầng trệt là văn phòng thương mại du lịch, trên lầu có thể là studio sáng tạo với tranh tường chân dung "siêu to" độc đáo.

Và để cư dân, du khách tận hưởng việc mua sắm, dạo qua các dãy phố, các kiến trúc sư đã thiết kế vỉa hè rộng, nhiều bóng mát, lối đi bộ liên tục và hạn chế xe cộ. Khi mọi người muốn đi bộ, muốn dừng lại, muốn trò chuyện – phố tự nhiên biến thành điểm hẹn sôi động và tràn ngập cảm xúc.

Cảnh quan vừa bản địa vừa quốc tế mang lại cho Mekong District một nét duyên hiếm hoi: những cửa hiệu hiện đại, đầy cá tính nhưng vẫn hài hòa trong quần thể đầy sắc xanh sinh thái – sắc hồng của con sông trĩu nặng phù sa, màu xanh của hàng cây, thảm cỏ, điểm xuyết những chùm hoa rực rỡ e ấp nơi ban công như các con phố ở miền Nam châu Âu. Chính lựa chọn về kiến trúc, cảnh quan và tổ chức tuyến phố ấy không chỉ tạo nên một bức tranh đẹp, mà còn mở ra nhịp sống kéo dài từ bình minh đến khuya muộn.

Mekong District – Nơi có những tuyến phố sống động từ bình minh đến khuya muộn

Tại Mekong District, nhịp sống bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ và mùi cà phê đá. Buổi sớm, từ tầng cao nhất của quán café nội khu, cư dân phóng tầm mắt ngắm nhìn dòng sông Hậu mênh mang – nơi từng chiếc ghe, từng con thuyền chở theo hơi thở miền Tây trong tách cà phê đầu ngày.

Đến trưa, khu phố lắng lại trong nhịp điệu chậm rãi. Giữa cái nắng nhẹ miền Tây, một nồi lẩu mắm thơm lừng hay tô canh chua bông điên điển ngọt đến giọt cuối cùng khiến thực khách cảm nhận rõ sự phong phú của sản vật đồng bằng. Ẩm thực nơi đây không chỉ là món ăn – đó là ký ức, là văn hóa làm nên linh hồn thương phố.

Shophouse Mekong District sở hữu thiết kế đa dụng, phù hợp nhiều loại hình kinh doanh từ dịch vụ, ẩm thực đến bán lẻ.

Chiều xuống, Mekong District rộn ràng. Trên phố, tiếng bánh xe scooter và tiếng cười của bầy trẻ nhỏ hòa cùng hương thơm từ các kiosk ẩm thực hiện đại.

Khi đêm về, cả thương phố sáng bừng. Dòng người tản bộ dưới ánh đèn vàng, ghé qua những cửa hàng mở muộn, thưởng thức món ngon, mua sắm và cảm nhận sự giao hòa giữa nhịp sống hiện đại và vẻ trữ tình của sông Hậu. Mặt gạch ốp phản chiếu ánh sáng lung linh, tạo nên khung cảnh vừa mềm mại vừa thời thượng – rất riêng của Mekong District.

Ở nơi này, những cư dân trẻ có thể sống đúng với cá tính và phong cách quốc tế của mình, nhưng vẫn giữ nguyên sự dung dị, hào sảng của miền Tây. Một thương phố xanh, mở, hài hòa với thiên nhiên; một tuyến phố năng động, đa sắc, tràn đầy năng lượng tích cực – điểm đến để gặp gỡ, trải nghiệm và khởi đầu hành trình thịnh vượng.

Mekong District, Tam giác thịnh vượng bên dòng Mekong!

