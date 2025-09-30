Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

30-09-2025 - 14:30 PM | Xã hội

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức diễn ra sáng 30-9, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh- Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngoài ra, tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 72 ủy viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có 19 ủy viên, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm có: Bà Nguyễn Thị Hương (Phó Bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra (15 người), Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Theo đó, ông Trần Huy Phương làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Chỉ định đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái (SN 1969), quê tại tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV và có trình độ Cử nhân quân sự, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Thái từng giữ các cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Phú Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Tháng 9-2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 7-2018, ông làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, sau đó làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2024, ông giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1. Tháng 4-2025, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến nay.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có

Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có Nổi bật

Hà Nội hôm nay: Mưa ngập kinh hoàng khắp nơi!

Hà Nội hôm nay: Mưa ngập kinh hoàng khắp nơi!

14:16 , 30/09/2025
Nhìn Nghệ An sau bão mà muốn khóc!

Nhìn Nghệ An sau bão mà muốn khóc!

14:05 , 30/09/2025
CSGT Hà Nội thông báo về việc hạn chế phương tiện qua các tuyến đường này

CSGT Hà Nội thông báo về việc hạn chế phương tiện qua các tuyến đường này

13:59 , 30/09/2025
Bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng

Bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng

13:45 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên