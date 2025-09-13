Thường xuyên làm 3 việc này trong các buổi họp là biểu hiện của người EQ thấp

Trong môi trường công sở hiện đại, chỉ số IQ không còn là thước đo duy nhất để đánh giá năng lực của một cá nhân. Ngày càng nhiều doanh nghiệp coi trọng EQ – trí tuệ cảm xúc – như yếu tố then chốt để xác định khả năng làm việc nhóm, xử lý mâu thuẫn và tạo dựng quan hệ.

Trong các buổi họp, EQ của một nhân viên thường bộc lộ rõ ràng qua cách họ giao tiếp, lắng nghe và phản ứng. Những người có EQ thấp dễ mắc phải 3 hành vi phổ biến dưới đây. Những việc làm này vừa gây khó chịu cho đồng nghiệp, vừa làm giảm hình ảnh chuyên nghiệp của bản thân.

1. Nói quá nhiều nhưng không đi thẳng vào vấn đề

Một trong những biểu hiện rõ nhất của người EQ thấp là thói quen nói lan man, chiếm sóng trong cuộc họp nhưng không mang lại giá trị cụ thể. Thay vì trình bày gọn gàng, tập trung vào giải pháp, những cá nhân này thường kể lể dài dòng, chen ngang ý kiến người khác hoặc liên tục lặp lại luận điểm cũ.

Hành vi này cho thấy sự thiếu tinh tế trong quan sát và thiếu kiểm soát cảm xúc. Trong bối cảnh cuộc họp luôn giới hạn thời gian, việc nói nhiều mà không trọng tâm không chỉ làm mất kiên nhẫn của người nghe mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả chung.

2. Không biết lắng nghe và dễ phản ứng phòng thủ

Khả năng lắng nghe là một trong những kỹ năng cốt lõi của người có EQ cao. Ngược lại, người EQ thấp thường thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn khi người khác trình bày: ngắt lời, không tập trung, hoặc thậm chí tỏ thái độ bất hợp tác. Khi bị góp ý, họ có xu hướng phản ứng phòng thủ, biện minh cho sai sót thay vì tiếp nhận một cách cầu thị.

Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thái độ này tạo ra cảm giác căng thẳng, gây khó khăn cho sự hợp tác. Các chuyên gia nhân sự cho rằng đây là hành vi kìm hãm sự phát triển của cá nhân. Người không biết lắng nghe sẽ khó tiếp thu tri thức mới, khó nhận ra điểm yếu của bản thân và cũng khó xây dựng được lòng tin từ đồng nghiệp.

3. Tỏ thái độ thờ ơ, thiếu chuẩn bị

Ngược lại với kiểu người nói quá nhiều, một số cá nhân EQ thấp lại rơi vào cực đối lập: tham dự họp nhưng không chuẩn bị, không đóng góp ý kiến và thường xuyên tỏ ra thờ ơ. Họ đến muộn, ngồi nhìn điện thoại hoặc tránh ánh mắt khi được hỏi. Trong nhiều trường hợp, thái độ này còn bị hiểu lầm là sự coi thường nỗ lực của tập thể.

Điều này phản ánh sự thiếu trách nhiệm và thiếu đồng cảm với đồng đội. Các doanh nghiệp luôn mong muốn nhân viên thể hiện tinh thần chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và tham gia đóng góp. Người liên tục thiếu chuẩn bị sẽ sớm bị loại khỏi các dự án quan trọng vì gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công việc.

3 hành vi trên có thể chỉ được coi là “chi tiết nhỏ” trong từng buổi họp, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo thành ấn tượng tiêu cực, khiến cá nhân bị gắn mác thiếu chuyên nghiệp. Trong môi trường doanh nghiệp, nơi sự hợp tác và hiệu quả là ưu tiên hàng đầu, EQ thấp có thể khiến một người dù giỏi chuyên môn cũng khó thăng tiến. Điều đó cho thấy, việc cải thiện EQ – đặc biệt trong bối cảnh các buổi họp – không chỉ giúp tạo thiện cảm mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp.