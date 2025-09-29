Thủy điện Hòa Bình sắp xả lũ, thông báo khẩn tới 6 tỉnh, thành phố

Hồi 12 giờ ngày 29-9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27 m, mực nước hạ lưu 11,29 m, lưu lượng về hồ 10.566 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167 m3/s.

Thủy điện Hòa Bình trong một đợt xả lũ trước đây

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 20 giờ ngày 29-9.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông.

Cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Cảnh báo lũ trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 12 giờ qua, thủy điện Sơn La vận hành phát điện với lưu lượng xả trung bình 845 m3/s và lưu lượng xả lớn nhất là 2.212 m3/s (8 giờ ngày 29-9); lưu lượng đến hồ Hòa Bình có xu thế tăng, trung bình trong 12 giờ qua là 3.862 m3/s, lưu lượng đến hồ lớn nhất 10/578 m3/s (11 giờ ngày 29-9), trên báo động báo động 2 578 m3/s.

Lưu lượng đến hồ lúc Hòa Bình lúc 13 giờ ngày 29-9 là 9.895 m3/s, dưới báo động 2 là 105 m3/s.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, lưu lượng đến hồ dao động từ 9.000-10.500 m3/s.

Trong 6-12 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động 8.500 - 9.800 m3/s. Trong 12-24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động từ 6.500- 8.000 m3/s.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lũ gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.