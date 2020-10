Tỉ lệ lấp đầy BĐS công nghiệp tại Tp.HCM đến 90%

Cùng với tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức 90. Nguyên nhân là do nhu cầu BĐS công nghiệp hiện hữu đã tăng gần 40% so với cùng kỳ, trong khi quỹ đất cho thuê chỉ 3.000 ha.

Ngoài ra, trong số các tỉnh phía Nam, Long An đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tìm kiếm các phương án thay thế các khu công nghiệp truyền thống tại Tp.HCM.

Long An hiện đang ghi nhận số lượng dự án FDI ấn tượng, vốn đăng ký 1.009 dự án và 6,15 tỷ USD (tính đến tháng 9/2020). Do đó, Long An có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của Tp.HCM trong những năm tới.

Theo Colliers, hiện thị trường đang có xu hướng các doanh nghiệp nội địa và đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm thuê nhà xưởng tiền chế. Điều này được cho là sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và có thể đi vào hoạt động ngay.

Ngoài ra, do nhu cầu tăng cao dẫn đến thiếu quỹ đất cũng như tỷ lệ chuyển dịch đất công nghiệp cao tại Tp.HCM, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển về các tỉnh lân cận, đặc biệt là Bình Dương, Long An.