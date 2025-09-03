Tịch thu hơn 200.000 sản phẩm Labubu giả, cảnh báo có thể gây tổn thương tới sức khỏe trẻ em suốt đời

Nhu cầu trên toàn thế giới về Labubus đến nay dường như vẫn chưa dừng lại khi liên tiếp được các ngôi sao thế giới ưa chuộng sử dụng. Công chúng dễ dàng bắt gặp Rihanna, Kim Kardashian hay thậm chí là David Beckham đều mang trên tay một con thú Labubu độc đáo, dẫn đến làn sóng săn lùng Labubu bùng nổ trên toàn cầu.

Labubu là một nhân vật linh vật dưới dạng thú nhồi bông, sở hữu ngoại hình tinh nghịch nhưng hơi hung dữ. Đặc điểm của nó bao gồm thân hình tròn trịa phủ đầy lông, đôi mắt to tròn, tai nhọn, cùng hàm răng gồm chín chiếc sắc nhỏ tạo thành nụ cười tinh quái.

Năm 2024, ngôi sao K-pop Lisa Blackpink xuất hiện trên mạng xã hội với chú Labubu nhỏ trong túi xách và ôm một chú Labubu to đùng trước ngực đã giúp doanh số của Pop Mart tăng vọt.

Búp bê Labubu tại cửa hàng chính hãng của Pop Mart ở Thượng Hải

Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2025, Pop Mart - công ty sản xuất đã thu về 1,9 tỷ USD, vượt qua doanh thu của cả năm 2024, đại diện công ty cho biết vào tuần trước.

Song, chính bởi sự yêu thích cuồng nhiệt này đã dẫn tới sự thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ của hệ thống hàng giả, tiềm ẩn nhiều mặt tối, rủi ro của ngành kinh doanh đồ chơi.

Những sản phẩm nhái này được gọi là Lafufus, từng được cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan hải quan trên nhiều châu lục, cũng như Pop Mart đưa ra cảnh báo.

Lafufus không chỉ gây ra những cuộc khiếu nại từ người tiêu dùng, các quan chức còn cảnh báo những rủi ro về an toàn và các hóa chất có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Tại Anh, Viện Tiêu chuẩn Thương mại Chartered, một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với chính phủ về các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, đã đưa ra " một cảnh báo khẩn cấp " trong tháng 8 về sự gia tăng doanh số bán Labubus giả. Viện cho biết hàng giả "được sản xuất kém chất lượng trong các cơ sở sản xuất không an toàn" và có thể chứa các hóa chất độc hại "gây tổn thương suốt đời cho trẻ em".

Viện cho biết các đội của họ đã thu giữ hàng ngàn búp bê từ các cửa hàng ở Anh và Scotland. Viện cũng cho biết thêm rằng họ đang điều tra tình trạng hàng giả tràn lan có liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức.

Những chú lùn Labubu tại một cửa hàng Pop Mart ở Paris. Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết họ đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng hàng giả

Vào tháng 7, các phương tiện truyền thông tại Síp đưa tin rằng các viên chức hải quan đã tiến hành các cuộc đột kích nhắm vào Labubus giả, thu giữ hơn 1.300 con búp bê và sản phẩm giả từ các cửa hàng.

Tuần trước, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ cho biết họ đã ra lệnh tịch thu hàng nghìn con búp bê giả tại các cảng, cảnh báo rằng Lafufus vi phạm lệnh cấm đối với các bộ phận nhỏ dành cho trẻ em dưới 3 tuổi, "dễ vỡ" và có "nguy cơ nghiêm trọng gây nghẹn và tử vong".

Cục Kinh doanh Tốt hơn (BBB) cũng đã đưa ra cảnh báo về hàng giả sau khi có nhiều khiếu nại trên "trình theo dõi lừa đảo" của họ. Tính đến ngày 26/8, tìm kiếm "Labubu" trên trình theo dõi đã cho ra hơn 100 khiếu nại.

Chẳng hạn, một người ở Virginia tố nhận được 6 con búp bê từ một người bán hàng tự xưng là đại diện công ty Labubus chính hãng. Tuy nhiên, tất cả đều bị lỗi, trong đó có một con không có tay. Một người ở California đã viết vào ngày 12/8 rằng một kẻ lừa đảo đã hứa hẹn giao Labubus thật nhưng lại gửi " đồ chơi bị hỏng".

Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết họ đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng hàng giả. Vào tháng 6, họ đã tịch thu hơn 200.000 sản phẩm Labubu giả. Tháng trước, họ báo cáo các vụ tịch thu gần như hàng ngày .

Cơn sốt về các nhân vật quái vật bắt đầu từ năm 2015 bởi Kasing Lung, một nghệ sĩ sinh ra ở Hồng Kông và lớn lên ở Hà Lan. Từ đây thúc đẩy Pop Mart phải kiểm soát chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Tháng trước, công ty con của Pop Mart tại Singapore đã kiện 7-Eleven và một số cửa hàng của hãng này tại tòa án liên bang ở California. Theo đó, công ty Trung Quốc cáo buộc chuỗi cửa hàng này có hành động giúp các bên nhượng quyền dự trữ hàng hóa cho các cửa hàng của họ, vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Một món đồ chơi Labubu được đeo như vật trang trí trên túi xách Hermès ở Bắc Kinh

Vivek Jayaram, một luật sư cho biết, sự thành công của hàng nhái có thể khơi dậy sự quan tâm lớn hơn đối với sản phẩm chính hãng. Ông lưu ý rằng đây là một hiện tượng khá mới mẻ vì một số người tiêu dùng đã bắt đầu coi "hàng nhái" của các mặt hàng xa xỉ cũng hấp dẫn như hàng chính hãng. Tuy nhiên, việc để hàng nhái tồn tại trong một thời gian dài có thể dẫn đến việc một công ty từ bỏ quyền sở hữu của mình trong những trường hợp cực đoan.

Case Collard, một luật sư về bằng sáng chế, cho biết: "Khi ai đó sao chép sản phẩm của bạn, điều đó có nghĩa là bạn có một sản phẩm rất thành công". Song, thành công lan truyền là không thể đoán trước và có thể rất khó để ngăn chặn làn sóng hàng giả.

Ông nói thêm rằng đối với những người tiêu dùng muốn mua hàng thật, điều này có nghĩa là họ phải "thực hiện thêm một hoặc hai bước để đảm bảo tính xác thực".

Pop Mart dường như đang nỗ lực ngăn chặn sự tấn công của Lafufu trên nhiều mặt trận. Nhưng theo Sixth Tone đánh giá, cơn sốt Labubu đang dần lắng xuống, nghĩa là nhu cầu có thể giảm trước khi công ty kiểm soát được làn sóng hàng giả.