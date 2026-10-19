Tiếc cho Trấn Thành

Trong dàn cast Running Man Vietnam, Trấn Thành được đánh giá là một “chiến binh mạnh”, không chỉ nhờ thể lực mà còn bởi khả năng tư duy, ứng biến nhanh trong các trò chơi. Ở tập 11 vừa lên sóng, những thử thách là cơ hội để nam MC phát huy thế mạnh. Không nằm ngoài dự đoán, Trấn Thành sớm thu thập đủ thẻ số và trở thành một trong những người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hệ thống.

Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay, Trấn Thành lại có quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì nhanh chóng tìm đường thoát để bảo toàn lợi thế, anh chọn ở lại ca hát, trò chuyện và tận hưởng không khí vui vẻ cùng mọi người. Đến khi muốn quay lại hoàn thành nhiệm vụ, nam MC mới phát hiện cơ hội của mình đã không còn. Trần Ngọc Vàng đã sử dụng cánh cửa trước đó, khiến Trấn Thành thua cuộc và cuối cùng phải nhận hình phạt.

Trấn Thành hoang mang vì đã bị Trần Ngọc Vàng lấy mất cơ hội vào cửa thoát số 4

Cái kết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi đã lâu Trấn Thành mới có màn khởi đầu thuận lợi đến vậy, nhưng lại tự đánh mất cơ hội vì quá thong dong. Một số người còn hài hước cho rằng nam MC mải mê ca hát đến mức quên mất nhiệm vụ chính, để rồi từ người có lợi thế lại trở thành người thua cuộc.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng Trấn Thành vốn không quá đặt nặng chuyện thắng thua, mà luôn biết cách khuấy động không khí và mang lại tiếng cười cho chương trình. Có khán giả nhận định nam MC có thể muốn cuộc chơi kéo dài hơn, tạo thêm cơ hội cho các thành viên và khách mời thay vì kết thúc quá sớm. Một số người khác lại cho rằng anh chưa hiểu luật và chưa lường hết tình huống khi mỗi cánh cửa chỉ được sử dụng một lần, nên mới rơi vào thế bị động khi Trần Ngọc Vàng hành động trước.

Cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười về cách chơi của Trấn Thành

Trấn Thành mất cơ hội chiến thắng ở phút cuối

Theo quy định của chương trình, các người chơi phải thu thập đủ thẻ số để tìm đường giải cứu bản thân. Tuy nhiên, chỉ có 4 người đáp ứng đủ điều kiện mới có thể thoát ra an toàn, khiến cuộc đua trở nên căng thẳng hơn. Nhờ khả năng tính toán cùng lợi thế trong những màn xé bảng tên, Trấn Thành là một trong những người đầu tiên thu thập đủ thẻ số, mở ra cơ hội chiến thắng.

Thay vì nhanh chóng tìm cửa thoát, Trấn Thành quyết định ở lại vui chơi, thậm chí còn ngồi hát trong lúc những người khác tiếp tục cuộc đua. Nam MC tự tin tuyên bố: "Game kết thúc sớm quá, mình chui ra cửa làm gì, ở đây chơi với anh em cho vui". Sự thong dong của Trấn Thành khiến Lan Ngọc cũng phải thắc mắc không biết anh đang làm gì ở đó.

Trấn Thành là 1 trong những người chơi đầu tiên có đủ thẻ số chiến thắng

Sau một hồi tận hưởng cuộc chơi, Trấn Thành mới bắt đầu tìm đến cửa thoát với tâm thế đầy tự tin. Anh hào hứng nói: "Cuộc đời tôi lần đầu thấy hiền hòa vậy, giờ ra là mình thắng sao ta. Không ai ngờ người như tôi lại có số nhanh như vậy". Thế nhưng, tình huống bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc Trấn Thành mải mê ca hát, những người chơi khác vẫn tiếp tục hoàn thành thử thách. Đáng nói, mỗi cửa thoát chỉ được sử dụng một lần bởi người đáp ứng đủ điều kiện. Cánh cửa mà Trấn Thành nhắm đến đã được Trần Ngọc Vàng sử dụng trước đó, khiến nam MC không thể tiếp tục theo kế hoạch ban đầu.

Clip: Trấn Thảnh mải mê hát ca nên bỏ mất cơ hội chiến thắng

Khi nhận ra cơ hội chiến thắng đã vuột khỏi tầm tay, Trấn Thành lập tức rơi vào trạng thái hoang mang, không giấu nổi sự bất ngờ. Dù tiếc nuối cho màn “tự đánh mất chiến thắng” của Trấn Thành, đây cũng là một trong những tình huống tạo điểm nhấn cho tập phát sóng. Nam MC có thể không phải người giành chiến thắng cuối cùng, nhưng sự chủ quan đầy hài hước cùng phản ứng ngỡ ngàng khi nhận ra mình hết đường lui lại khiến khán giả có thêm một phen bật cười. Đôi khi, chính những khoảnh khắc ngoài dự tính như vậy mới làm nên sức hút riêng của Trấn Thành ở Running Man Vietnam.

Trấn Thành là mảnh ghép không thể thiếu ở Running Man Việt

Hạ Anh