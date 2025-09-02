Tiềm lực VPS và VPBankS trước tham vọng IPO
Trong khi VPS nhiều năm liền là công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới thì VPBankS có "bệ phóng" từ ngân hàng mẹ.
VPS là "ông hoàng" môi giới
CTCP Chứng khoán VPS (VPS) vừa thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025 theo hình thức họp trực tiếp.
Một số nguồn tin cũng tiết lộ, nội dung chính tại đại hội lần này của VPS là kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến tiến hành vào cuối năm 2025.
Được thành lập năm 2006, Chứng khoán VPS có tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), là công ty con của Ngân hàng VPBank.
Tuy nhiên, vào tháng 12/2015, VPBank đã bán ra 89% vốn tại VPBS. Đến năm 2018, VPBS đổi tên thành CTCP Chứng khoán VPS (VPS) đồng thời thay đổi trọng tâm kinh doanh. Thay vì tập trung đầu tư tự doanh, VPS đẩy mạnh dịch vụ môi giới và cho vay margin. Kết quả, doanh nghiệp này lần đầu trở thành công ty dẫn đầu thị phần môi giới vào quý I/2021.
Kể từ đó đến nay, sau 18 quý liên tiếp, VPS luôn duy trì vị thế số một thị phần môi giới chứng khoán trên cả 4 bảng xếp hạng là HoSE, HNX, UPCoM và phái sinh.
Trong quý II/2025, VPS tiếp tục dẫn đầu thị trường, khi ghi nhận 15,37% thị phần trên sàn HoSE, 18,82% sàn HNX, 16,57% trên sàn UPCoM và 46,39% đối với phái sinh.
Nhiều năm gần đây, VPS cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về lợi nhuận trong ngành chứng khoán. Trong 6 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ so với cùng kỳ.
Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp tới 1.327 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ do quy mô thị phần môi giới có sự thu hẹp. Hoạt động cho vay đóng góp 1.033 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận 483 tỷ đồng, tăng 30%. Lãi từ các khoản đầu tư HTM tăng 148% lên mức 265 tỷ đồng.
Nhờ việc tối ưu chi phí hoạt động 26% về còn 1.026 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.285 tỷ đồng và 1.027 tỷ đồng, cùng tăng 40% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của VPS ghi nhận 32.138 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm.
Về biến động tài sản, tiền và tương đương tiền tăng vọt từ 1.732 tỷ đồng lên 5.154 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng ghi nhận 6.000 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ đồng so với quý đầu năm.
Dư nợ cho vay tăng thêm hơn 4.900 tỷ đồng sau 6 tháng lên mức 17.436 tỷ đồng và chủ yếu là cho vay margin.
Đáng chú ý, giá gốc danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 8.092 tỷ đồng xuống còn 2.499 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đến từ khoản đầu tư công cụ thị trường từ 6.953 tỷ đồng xuống còn 600 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trái phiếu niêm yết vẫn duy trì tỷ trọng trên 1.500 tỷ đồng và phát sinh khoản đầu tư hơn 300 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.
Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VPS ghi nhận 19.337 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm 26% so với đầu năm còn trên 13.400 tỷ đồng. Ngược lại, vay nợ dài hạn tăng
VPS vay nợ hơn 13.500 tỷ đồng, gần như toàn bộ ở kỳ hạn ngắn, giảm đến 26% so với đầu năm. Ngược lại, nợ phải trả dài hạn tăng vọt đến từ lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 3/3/2025.
VPBankS với nền tảng từ ngân hàng mẹ
Trong khi đó, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/8 vừa qua để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Việc lấy ý kiến cổ đông được thực hiện trong giai đoạn 28/08 - 08/09 và sẽ tổng hợp ý kiến, kiểm phiếu vào ngày 09/09.
VPBankS hiện chưa công bố cụ thể các nội dung xin ý kiến cổ đông, nhưng theo một số nguồn tin, một nội dung quan trọng sẽ được xem xét thông qua là kế hoạch IPO ngay trong quý cuối năm 2025.
Bloomberg đưa tin VPBank đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho công ty chứng khoán trực thuộc là VPBankS. Việc này có thể được triển khai trong tháng 11, song nội dung chi tiết về quy mô và thời điểm vẫn trong quá trình thảo luận và có thể thay đổi tùy tình hình.
Còn theo Reuters, VPBank có thể tiến hành IPO 10% cổ phần VPBankS trong lần này. VPBankS hiện có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng (570 triệu USD).
Công ty cũng vừa công bố kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với nửa đầu năm trước và thực hiện 45% kế hoạch cả năm.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động đạt 1.885 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 1.058 tỷ đồng, tăng tới 94% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu 646 tỷ đồng, tăng 38%; tăng mạnh nhất là doanh thu tư vấn tài chính tăng vọt từ 4 tỷ đồng lên 104 tỷ đồng.
Doanh thu tăng trong khi chi phí hoạt động trong kỳ được tiết giảm 15% chỉ còn chưa đầy 400 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt trên 50.901 tỷ đồng, tăng đột biến so với quy mô gần 26.714 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm.
Trong đó, các khoản tiền mặt tăng từ hơn 2.313 tỷ đồng lên hơn 14.773 tỷ đồng; các tài sản tài chính FVTPL từ gần 12.538 tỷ đồng lên gần 15.204 tỷ đồng, chủ yếu là phần giá trị hợp lý các trái phiếu và cổ phiếu chưa niêm yết.
Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động cho vay khi tăng từ hơn 9.513 tỷ đồng lên gần 17.758 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay ký quỹ.
Để tài trợ cho sự tăng vọt quy mô tài sản, VPBankS cũng tăng vay nợ ngắn hạn, từ gần 9.135 tỷ đồng lên gần 32.202 tỷ đồng. Trong đó hầu hết là vay ngân hàng trong khi vay cá nhân và tổ chức khác chiếm 10.230 tỷ đồng.
Trước VPS và VPBankS, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã bắt đầu IPO hơn 231 triệu cổ phiếu từ ngày 19/8.
Các công ty chứng khoán lên kế hoạch IPO trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang diễn biến thuận lợi. Chỉ số VN30 và VN-Index liên tục lập đỉnh mới. Thanh khoản tăng cao với những phiên giao dịch 40.000 - 50.000 tỷ đồng, thậm chí đã đạt kỷ lục 85.000 tỷ đồng.
Chứng khoán Việt Nam cũng đang tiến gần tới một thời khắc mang tính bản lề, khi FTSE (tổ chức chuyên về các dịch vụ chỉ số tài chính) dự kiến xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi trong kỳ tháng 9/2025.
Nếu kịch bản này diễn ra thuận lợi, Việt Nam có thể đón nhận một làn sóng vốn đầu tư thụ động và chủ động quy mô lớn, ước tính từ 5 - 25 tỷ USD ròng, dựa trên dữ liệu các trường hợp nâng hạng trước đây do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổng hợp.
An Ninh Tiền Tệ