Tiềm năng lớn của 3 tỉnh đóng góp tới 44% ngân sách Nhà nước

Vào ngày 22/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp cùng Đại sứ quán Australia thông qua Chương trình Aus4Skills vừa công bố báo cáo nghiên cứu “Gia tăng liên kết logistics nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ”.

Vùng Đông Nam Bộ – bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh (trước đây bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh) – là vùng kinh tế năng động bậc nhất, đóng góp gần 32% GDP, 44,7% ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, những “điểm nghẽn” về hạ tầng do tốc độ đô thị hoá nhanh, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ giữa các tỉnh, thể chế, quy trình, thủ tục chồng chéo đang khiến chi phí logistics tăng cao, thời gian vận chuyển kéo dài dẫn tới giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo đó, Báo cáo đề xuất ba nhóm giải pháp đột phá: Đầu tiên, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng thông qua kết nối đồng bộ: Tăng cường liên thông giữa các phương thức vận tải như đường bộ – đường thủy – đường sắt – hàng không, đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải

Thứ hai, đồng bộ hóa và thống nhất thể chế, quy trình, hệ thống: Thành lập Ủy ban Logistics vùng, cải cách thủ tục, áp dụng hệ thống thông quan điện tử chung.

Thứ ba, Chuẩn hóa phát triển nguồn nhân lực: Quy hoạch hệ thống đào tạo thống nhất, chuẩn đầu ra, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp– doanh nghiệp – cơ quan quản lý.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định: “Báo cáo “Gia tăng liên kết logistics nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ” được công bố hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt thiết thực. Báo cáo đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh. Báo cáo chỉ ra các điểm nghẽn chính về hạ tầng, thể chế, quy trình và nguồn nhân lực, đồng thời đề xuất những khuyến nghị cụ thể như tối ưu hóa đầu tư hạ tầng vùng, thiết lập cơ chế điều phối logistics chung, và chuẩn hóa đào tạo nhân lực".

Báo cáo càng có giá trị trong bối cảnh cả nước đang tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính tỉnh, thành phố để nâng cao hiệu quả quản lý. Các phân tích và khuyến nghị trong báo cáo vì vậy không chỉ có ý nghĩa cho Đông Nam Bộ, mà còn là tài liệu tham khảo quan trọng cho các địa phương khác trên cả nước khi triển khai quá trình sáp nhập, tái cơ cấu và liên kết vùng một cách đồng bộ và hiệu quả", ông Thành nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh đó, báo cáo này cũng chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa các yếu tố ở cấp độ vi mô và vĩ mô trong hệ sinh thái liên kết logistics vùng. GS.TS. Thái Văn Vinh, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: “Không chỉ dừng lại ở các yếu tố ở cấp độ vĩ mô như đồng bộ hoá thể chế hay nhất thể hoá quy trình/hệ thống, nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố như doanh nghiệp, cơ quan hữu quan và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò là những mắt xích quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết logistics vùng”.

Báo cáo không chỉ là công cụ hoạch định chiến lược cho các nhà quản lý, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng Việt Nam – Australia trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, thương mại và phát triển nguồn nhân lực.

Bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ về lễ công bố “Australia tự hào vì mối quan hệ đối tác với Việt Nam mà phát triển nguồn nhân lực là một trọng tâm trong hơn 50 năm qua. Với sự hỗ trợ của Australia, các bộ ngành, doanh nghiệp ngành cảng và logistics của Việt Nam đã và đang cùng nhau hợp tác và chia sẻ thông tin cũng như đề xuất chính sách cho sự phát triển của vùng. Cam kết của chúng tôi trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam thể hiện tầm nhìn chung của hai nước về mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, trên cơ sở một lực lượng lao động lành nghề và có năng lực cạnh tranh”.

Trong thời gian qua, Australia chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp với Việt Nam thông qua Dự án Aus4Skills, hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực nhằm nắm bắt các cơ hội kinh tế mới, thúc đẩy phát triển bền vững và đóng góp vào sự ổn định khu vực