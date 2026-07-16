Tiệm vàng Kim Lý đang nằm trong tay ai?

Ngày 12/7/2026, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, bị khởi tố về tội "Buôn lậu" khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền thông vào tháng 5/2026, bà Mỹ từng khẳng định tiệm vàng của mình làm ăn chân chính, uy tín, luôn giữ chữ tín nên khách hàng rất thương. "Mình làm đúng thì không có gì phải sợ", bà nói tại thời điểm đó, khi những thông tin lùm xùm trên mạng xã hội khiến nhiều khách hàng mang sản phẩm đến kiểm tra hoặc bán tại cửa hàng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra lại chỉ ra sự thật khác. Cơ quan điều xác định các đối tượng (trong đó có bà Mỹ) đã có phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi.

Cụ thể, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, nhà chức trách đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.