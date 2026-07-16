Tư vấn Kim Ngưu kiên trì thoái vốn tại Vinasun

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Theo đó, Tư vấn Kim Ngưu vừa tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 21/7/2026 đến ngày 18/8/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn từ 3,7% xuống còn 0% và rời ghế cổ đông lớn tại Vinasun.

Ảnh minh họa

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 15/5/2026 đến ngày 13/6/2026, Tư vấn Kim Ngưu chỉ bán ra 909.091 cổ phiếu VNS trong tổng số hơn 3,4 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch nêu trên, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,04% xuống 3,7% vốn điều lệ của Vinasun như hiện tại.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vinasun đã có văn bản thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các cổ đông của công ty.

Đối tượng lấy ý kiến là tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Vinasun có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/6/2026. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến chậm nhất trước 16 giờ ngày 15/7/2026.

Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT.VNS.26, HĐQT Vinasun sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, 4 ngành, nghề kinh doanh dự kiến được bổ sung gồm hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng dự kiến bỏ các ngành, nghề kinh doanh gồm xây dựng nhà các loại; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; điều hành tua du lịch.

Đồng thời, sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của công ty như sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), chi tiết: sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở),...



