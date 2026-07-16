Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tư vấn Kim Ngưu kiên trì thoái vốn tại Vinasun

| | Doanh nghiệp

Tư vấn Kim Ngưu tiếp tục đăng ký bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Theo đó, Tư vấn Kim Ngưu vừa tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 21/7/2026 đến ngày 18/8/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn từ 3,7% xuống còn 0% và rời ghế cổ đông lớn tại Vinasun.

Tư vấn Kim Ngưu kiên trì thoái vốn tại Vinasun - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 15/5/2026 đến ngày 13/6/2026, Tư vấn Kim Ngưu chỉ bán ra 909.091 cổ phiếu VNS trong tổng số hơn 3,4 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch nêu trên, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,04% xuống 3,7% vốn điều lệ của Vinasun như hiện tại.

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vinasun đã có văn bản thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các cổ đông của công ty.

Đối tượng lấy ý kiến là tất cả các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Vinasun có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/6/2026. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến chậm nhất trước 16 giờ ngày 15/7/2026.

Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT.VNS.26, HĐQT Vinasun sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, 4 ngành, nghề kinh doanh dự kiến được bổ sung gồm hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng dự kiến bỏ các ngành, nghề kinh doanh gồm xây dựng nhà các loại; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; điều hành tua du lịch.

Đồng thời, sửa đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của công ty như sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), chi tiết: sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở),...


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ sau 6 tháng, "viên kim cương gia bảo" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chính thức "chung mâm" cùng Vingroup, Hòa Phát

Chỉ sau 6 tháng, "viên kim cương gia bảo" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chính thức "chung mâm" cùng Vingroup, Hòa Phát Nổi bật

FPT thủng đáy 2 năm: Những con số báo động cho thấy tốc độ bán ra ồ ạt, một quỹ nội vẫn “yêu mãi không buông”

FPT thủng đáy 2 năm: Những con số báo động cho thấy tốc độ bán ra ồ ạt, một quỹ nội vẫn “yêu mãi không buông” Nổi bật

Sau khi cựu lãnh đạo bị khởi tố, một công ty điều chỉnh lợi nhuận từ lãi 111 tỷ thành lỗ 1.450 tỷ đồng, cổ phiếu bị hủy niêm yết

Sau khi cựu lãnh đạo bị khởi tố, một công ty điều chỉnh lợi nhuận từ lãi 111 tỷ thành lỗ 1.450 tỷ đồng, cổ phiếu bị hủy niêm yết

04:06 , 16/07/2026
Công an Hải Phòng thông báo truy tìm bị hại vụ Phạm Viết Thoại SN 1996 lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hải Phòng thông báo truy tìm bị hại vụ Phạm Viết Thoại SN 1996 lừa đảo chiếm đoạt tài sản

04:03 , 16/07/2026
Phát hiện 248 khối bê tông nặng gần 3,5 triệu tấn từng được hạ xuống biển Việt Nam để xây siêu công trình 930 ha

Phát hiện 248 khối bê tông nặng gần 3,5 triệu tấn từng được hạ xuống biển Việt Nam để xây siêu công trình 930 ha

04:01 , 16/07/2026
Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 16/7: Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố

Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 16/7: Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố

00:03 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên