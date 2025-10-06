Tiền đẻ ra tiền nhờ 1 khoản "phòng thân"

Khi nào thì một khoản tiền “phòng rủi ro” lại trở thành một khoản đầu tư sinh lời? Với câu hỏi này, chắc hẳn phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay tới 2 phương án: Hoặc là gửi tiết kiệm, hoặc là mua vàng.

Lợi suất sinh lời của 2 lựa chọn này là khác nhau, nhưng về bản chất thì dó vẫn là tiền của mình, tài sản của mình, vẫn có tính thanh khoản tốt để phòng khi cấp bách. Nghĩ vậy là đúng, không sai nhưng đương nhiên, chưa đủ.

Nhắc đến việc "tiền đẻ ra tiền" từ quyết định đề phòng rủi ro, còn 1 thứ khác mà nhiều người biết nhưng vẫn đang e dè: Bảo hiểm nhân thọ (BHNT).

Ảnh minh họa

Mua BHNT để được chi trả trong những hoàn cảnh không ai mong muốn, đó là dự phòng. Trong trường hợp điều không mong muốn ấy may mắn không xảy ra, người mua BHNT vẫn được lĩnh 1 khoản tiền không nhỏ, nếu đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo như hợp đồng, đó là “sinh lời”.

Nhưng liệu rằng quyết định “2 trong 1” này có thực sự khả thi và dễ dàng cho tất cả? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia tư vấn Tài chính cá nhân - Chị Nguyễn Kim Liên, để tìm lời giải đáp cho thắc mắc này.

BHNT có thể là một khoản đầu tư sinh lời!

Trước khi trả lời câu hỏi “Có nên coi BHNT là một khoản đầu tư sinh lời?”, chị Kim Liên cho rằng mỗi người cần hiểu rõ bản chất của BHNT.

Chúng ta mua BHNT để đề phòng rủi ro cho các hoàn cảnh ngặt nghèo như thương vong, tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng lao động. Đây được gọi là các sự kiện bảo hiểm, và trên thực tế, những sự kiện này thường hiếm khi xảy ra với số đông, hoặc nếu có thì thường đến khi tuổi già mới gặp. Vì bản chất như vậy nên các gói BHNT thường yêu cầu người mua phải tham gia từ sớm và lâu dài mới thấy tính hiệu quả.

Do đó, để tận dụng kỷ luật tham gia bảo hiểm lâu dài và đều đặn hàng năm, có những sản phẩm bảo hiểm đưa ra thêm cho người mua lựa chọn tiết kiệm và đầu tư sinh lời, để cùng với thời gian tham gia bảo hiểm, người tham gia có thêm phần lợi nhuận.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

“Ví dụ điển hình là các sản phẩm Bảo hiểm liên kết đầu tư như bảo hiểm liên kết chung, hoặc bảo hiểm liên kết đơn vị, người mua nhìn thấy rõ phần tiền nào là chi phí rủi ro được bảo hiểm, phần tiền nào được đem đi đầu tư và sinh lời hàng năm như thế nào.

Đặc biệt là người tham gia bảo hiểm còn hoàn toàn có thể sử dụng phần đầu tư được để duy trì chi phí rủi ro hàng năm 1 cách linh hoạt, đảm bảo hiệu lực lâu dài của gói bảo hiểm. Với phần được đem đi đầu tư, công ty bảo hiểm cũng hợp tác với các đơn vị quản lý quỹ chuyên nghiệp trên thị trường để quản lý tiền cho khách hàng” - Chị Kim Liên giải thích.

Không thể phủ nhận BHNT là một công cụ tài chính linh hoạt trong nhiều tình huống, nhưng theo chị Kim Liên, điều kiện quan trọng là người mua phải hiểu rõ và phải biết cách sử dụng nó. Bởi với những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, lợi nhuận sẽ biến động theo tình hình thị trường tài chính ở từng giai đoạn, mà không phải ai cũng đủ kiến thức để theo dõi và cập nhật được.

Do đó, mục đích hàng đầu của việc tham gia 1 gói BHNT vẫn nên là trang trải đủ các chi phí cần thiết khi có rủi ro xảy ra, còn phần đầu tư sinh lời chỉ nên coi là 1 "tính năng" phụ.

Cần lưu ý và quan tâm những gì để “tiền đẻ ra tiền” từ quyết định mua BHNT?

Khi quyết định mua BHNT, chúng ta thường chỉ quan tâm đến 2 yếu tố: Phí đóng hàng năm là bao nhiêu, và trong trường hợp xảy ra các sự kiện bảo hiểm, mình được chi trả thế nào.

Đó đương nhiên là những việc cần phải hỏi kỹ, đọc kỹ và kiểm tra kỹ trước khi đặt bút ký hợp đồng BHNT. Nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ chắc chắn để đảm bảo quyền lợi của chính mình, chứ chưa bàn tới chuyện “sinh lời” nhờ BHNT.

Ảnh minh họa

Để tối ưu, chị Kim Liên nhấn mạnh 2 yếu tố khác cần quan tâm và kiểm tra thật kỹ: Các loại chi phí bảo hiểm và Phạm vi bảo hiểm.

“Thứ nhất là vấn đề các loại chi phí bảo hiểm, bao gồm: Phí ban đầu, Phí rủi ro, Phí quản lý hợp đồng, Phí chấm dứt hợp đồng (nếu có), phí quản lý quỹ. Vì đây là các khoản phí chắc chắn sẽ bị khấu trừ đi hàng năm để duy trì hiệu lực gói bảo hiểm. Các mức chi phí này giữa các công ty bảo hiểm thực ra không quá chênh lệch, vì đều nằm trong giới hạn quản lý của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính thông qua trước khi ra mắt sản phẩm.

Thứ hai là phạm vi bảo hiểm. Mỗi sản phẩm bảo hiểm đều quy định các sự kiện bảo hiểm được chi trả, nhưng bên cạnh đó cũng là những trường hợp loại trừ sẽ không được chi trả. Do đó người mua phải đọc kĩ những trường hợp loại trừ này, để tránh những kỳ vọng không đúng về sản phẩm” - Chị Kim Liên giải thích.

Song song với đó, chị cũng nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân sẽ có những tiền sử sức khỏe riêng khác nhau, nên khi tham gia cần phải trao đổi kĩ với tư vấn viên của mình về toàn bộ lịch sử hồ sơ khám - chữa bệnh, để được tiến hành thẩm định đúng với tình trạng của bản thân, phòng trường hợp đến khi yêu cầu bồi thường mới biết là không được trả.