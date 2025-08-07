Tiền điện tháng 7 tăng vọt, ngành điện TP HCM nói gì?

Hóa đơn tiền điện tháng 7 của nhiều hộ gia đình tại TP HCM tăng 20%-50%, cá biệt có hộ tăng gần 100% so với tháng 8. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề này.

Phóng viên:Thưa ông, trong tháng 7, tiền điện của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM bất ngờ tăng 20% - 50 % so với bình thường, cá biệt có hộ tăng gần 100 % so với tháng 6. Điện lực TP HCM có ghi nhận diễn biến này?

Ông Bùi Trung Kiên: Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) chưa nhận các phản ánh về tiền điện tăng cao. Tuy nhiên, qua phân tích trong tháng 7, có một số yếu tố có thể là nguyên nhân để tiền điện thay đổi của các hộ dân: trong khoảng 25 ngày đầu tháng 7, nền nhiệt tương đối ổn định, sản lượng tiêu thụ điện của TP HCM, bao gồm địa phận Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, ở mức 160 -165 triệu kWh/ngày. Đây là mức tiêu thụ bình thường, tuy nhiên từ ngày 25-7 trở lại đây, thời tiết rất cực đoan, tức là nắng nóng, ít mưa.

Sản lượng điện tiêu thụ của toàn TP HCM tăng khoảng 170 triệu kWh/ngày, công suất vượt mức là 8.660 MW. Ngoài ra, tháng 7 cũng là tháng cao điểm của các em học sinh nghỉ hè; các cháu ở nhà nên sử dụng các thiết bị điện trong nhà, đặc biệt là máy lạnh. Khi nhiệt độ môi trường không quá cao nhưng thời gian sử dụng máy nhiều cũng làm tiền điện tăng cao.

Một lý do nữa là tiền tăng theo lũy tiến bậc thang. Nguyên nhân thứ 3 là các thiết bị điện trong nhà có thể bị rò điện, nếu không được phát hiện kịp thời thì cũng có khả năng làm tăng sản lượng điện tiêu dùng.

Ngành điện rất mong khách hàng trong trường hợp có những biến động về tiền điện, đầu tiên có thể tham khảo trên cái app chăm sóc khách hàng để đối chiếu, so sánh, yêu cầu ngành điện kiểm tra kiểm tra lại.

Trong trường hợp cần kiểm tra lại, chúng tôi rất mong khách hàng nêu yêu cầu trên app EVNHCMC CSKH, website http://evnhcmc.vn hoặc cổng chăm sóc khách hàng http://cskh.evnhcmc.vn ; hạn chế gọi lên trung tâm sóc khách hàng. Lý do nếu cùng lúc có quá nhiều cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ gây quá tải, khiến cuộc gọi không thành công và chúng tôi không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, chúng tôi sẽ xử lý và hỗ trợ kiểm tra các thiết bị đo đếm, quan sát các thói quen sử dụng điện của khách hàng để xác định nguyên nhân lượng điện sử dụng và hóa đơn tiền điện gia tăng.

+ Tuy nhiên, có một người dùng cho biết chỉ số điện của họ tăng trong khi tiêu dùng điện trong tháng không đổi so với trước. Họ nghi ngờ có sự bất thường trong hệ thống ghi chỉ số hoặc tính hóa đơn tiền điện tháng 7. Ngành điện giải thích vấn đề này như thế nào?

Chúng tôi khẳng định hệ thống đo đếm của ngành điện được kiểm định theo các quy định của nhà nước. Còn yếu tố khách hàng cảm nhận sử dụng điện không thay đổi nhưng sản lượng điện sử dụng trong tháng tăng thì chúng tôi cần phải xem xét từng trường hợp cụ thể.

Theo thống kê, nhiệt độ môi trường tăng lên 1 độ thì sản lượng điện của TP HCM sẽ tăng lên khoảng 3%. Đó là sản lượng, còn với điện sinh hoạt, tiêu dùng trong dân cư chỉ cần nhiệt độ tăng lên 1% thì sản lượng điện sẽ tăng lên từ 6% - 8%, chủ yếu do sử dụng máy lạnh gây tiêu tốn nhiều điện.

Ngoài ra, thời gian sử dụng máy lạnh dài hơn sẽ làm sản lượng điện thay đổi. Chúng tôi đã phân tích nhiều năm và xây dựng một mô hình đối chứng: 1 cái máy lạnh trong hai môi trường, cùng một vị trí nhưng trong hai môi trường khác nhau, nhiệt độ khác nhau thì sản lượng điện sẽ nó tăng rất nhiều. Độc giả có thể tham khảo thông tin về các mô hình mà EVNHCMC đã đăng rất cụ thể trên truyền thông cách đây 1 – 2 năm.

+ TP HCM gần đây cũng xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng, cụ thể là trong hai ngày 30 và 31-7. Dù thời gian mất điện chỉ 30 phút nhưng đã ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Đâu là nguyên nhân, thưa ông?

Trong cuối tháng 7, đúng là có sự cố mất điện diện rộng ở các khu vực quận 1, quận 4, quận 5, quận 11, quận 8 (cũ). Vị trí mất điện là trạm 220 KV quận 8. Trạm này có hai nguồn cấp điện, tuy nhiên trong giai đoạn này 1 trong 2 nguồn đang nâng cấp, cải tạo và sự cố xảy ra ở đường dây còn lại, gây mất điện trên diện rộng. Chúng tôi đã kịp thời chuyển tải từ các trạm khác để khắc phục sự cố, tái lập lại điện. Tổng công ty rất mong khách hàng thông cảm về sự cố này.

Về giải pháp, chúng tôi tiếp tục các giải pháp gồm sử dụng hiệu quả hệ thống lưới điện thông minh; tăng cường bảo trì bảo dưỡng… nhằm tăng độ tin cậy cung cấp điện lên mức cao nhất.

Xin cảm ơn ông!