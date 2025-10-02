Tiến độ 3 dự án trọng điểm của Vietnam Airlines tại siêu sân bay 16 tỷ USD "xịn" nhất Việt Nam

Ngày 30/9, Chủ tịch HĐQT Đăng Ngọc Hòa dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát thực địa và nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án của Vietnam Airlines tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, ông Đặng Ngọc Hòa đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trọng điểm do 3 đơn vị thành viên là Công ty TNHH kỹ thuật máy bay (VAECO), Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) và Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) đảm nhiệm.

VAECO đang đẩy nhanh Dự án bảo dưỡng tàu bay số 1, với mục tiêu hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước 19/12/2025 và toàn bộ dự án vào 30/6/2026. Hiện phần móng hangar đã hoàn thành khoảng 90%, Backshop đạt khoảng 50%, một số hạng mục chậm nhẹ do thời tiết và điều kiện thi công nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu.

Dự án bảo dưỡng tàu bay số 2 cũng đã ký hợp đồng, hoàn tất chuẩn bị mặt bằng và sẽ lần lượt hoàn thành các thủ tục đất đai vào 15/11/2025, phê duyệt tổng mặt bằng vào 09/12/2025, thiết kế cơ sở vào 23/1/2026 và bắt đầu triển khai đầu tư từ năm 2026.

Bên cạnh đó, VACS cũng báo cáo Dự án Nhà máy Cung cấp suất ăn hàng không số 1 tại sân bay Long Thành đang triển khai đúng kế hoạch, dự kiến thi công trong 259 ngày (từ 12/9/2025 đến 8/6/2026).

Các mốc quan trọng lần lượt được triển khai đúng tiến độ là hoàn thành công tác cọc vào ngày 7/10, hoàn thành sàn hầm và tường hầm vào 2/11, dầm sàn tầng 1, 2 và 3 vào ngày 10/12. Đặc biệt, sẽ hoàn thành kết cấu tường rào phụ trợ và dự kiến cất nóc vào 19/12.Sau giai đoạn kết cấu, dự án sẽ dự án sẽ bước vào công tác hoàn thiện cơ điện – thiết bị vào tháng 5/2026 để tiến tới đưa vào vận hành toàn bộ nhà máy vào giữa năm 2026.

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa cùng đoàn công tác đi khảo sát thực địa. (Ảnh: VNA)

Cùng với VAECO và VACS, Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1 do VIAGS làm chủ đầu tư cũng đang được tích cực triển khai.

Đến nay, VIAGS đã hoàn tất thủ tục môi trường, PCCC, phê duyệt thiết kế phần ngầm và dự kiến phê duyệt phần thân vào đầu tháng 10/2025. Thi công phần cọc đã hoàn tất, khối lượng móng đạt 50%. Dự kiến công trình sẽ cất nóc giữa tháng 11/2025 và hoàn thành cơ bản trước 19/12/2025.

Khi 3 dự án trên hoàn thành và đưa vào vận hành, Vietnam Airlines sẽ sở hữu một hệ sinh thái dịch vụ hàng không đồng bộ từ kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, phục vụ mặt đất đến cung ứng suất ăn và logistics tại “siêu sân bay” Long Thành.

Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần làm việc khẩn trương, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Tổng công ty, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về pháp lý, thiết kế và thi công.

Ông nhấn mạnh các dự án này không chỉ đơn thuần là công trình hạ tầng, mà còn là những mắt xích chiến lược trong hệ sinh thái dịch vụ hàng không quốc gia mà Vietnam Airlines đang kiến tạo. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch dành thời gian động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm làm việc tại công trường, khích lệ tinh thần sáng tạo và trách nhiệm để đưa các dự án về đích đúng kế hoạch.