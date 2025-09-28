Vượt tiến độ 3 tháng, tiết kiệm gần 200 tỷ đồng, cây cầu thay thế cầu 30 năm tuổi bị sập ảnh hưởng bão Yagi chính thức khánh thành

Sáng 28/9, tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Nhấn mạnh đây là nhịp cầu nối liền và gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, Thủ tướng yêu cầu phải khai thác cây cầu thực sự hiệu quả, "xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân".

Do hậu quả cơn bão lịch sử Yagi, cầu Phong Châu cũ qua sông Hồng - cây cầu huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 32C - bị sập ngày 9/9/2024. Ngay khi cầu bị sập, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Lữ đoàn 249 - Bộ Tư lệnh Công binh triển khai bắc cầu phao cho bà con đi lại. Đồng thời, các cấp có thẩm quyền đã chỉ đạo ngay dự án xây dựng cầu Phong Châu mới theo lệnh khẩn cấp.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng). Dự án khởi công vào ngày 21/12/2024, dự kiến hoàn thành trong năm 2025 sau 1 năm xây dựng.

Công trình cầu Phong Châu mới có chiều dài khoảng 652,88m. Điểm đầu từ Km0+00 (khoảng Km21+50,0/Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì cũ), thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ; điểm cuối Km0+652,88 (khoảng Km18+551,4/Quốc lộ 32C), thuộc địa phận xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, chiều dài cầu Phong Châu khoảng 383,3m (tính đến đuôi mố); đoạn đường hai đầu cầu vuốt nối về đường hiện trạng phía xã Phùng Nguyên khoảng 113,8m; phía xã Vạn Xuân khoảng 155,78m.

Dự án hoàn thành với tổng chi phí khoảng 438,796 tỉ đồng, dư gần 196,6 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư, dư hơn 361,2 tỉ đồng so với Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ (800 tỉ đồng).

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển cầu Phong Châu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phần vốn dư sau thi công này đang được Bộ Xây dựng đề xuất sử dụng để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng, chiều dài khoảng 5km, tiêu chuẩn đường cấp III, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 150 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2025 - 2027.

Theo các cơ quan liên quan, việc hoàn thành dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trước 3 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa lớn trong cụ thể hóa quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 32C và mạng lưới giao thông trong khu vực. Công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cầu Phong Châu mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khôi phục tuyến quốc lộ 32C, bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Khi cầu Phong Châu mới đi vào hoạt động, cầu phao Phong Châu và phà quân sự đang được Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) vận hành sẽ dừng hoạt động.