3 ngày nữa, 7 BHXH cơ sở tại TP HCM ngừng hoạt động

28-09-2025 - 11:36 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 1-10, BHXH TP HCM có 33 BHXH cơ sở trực thuộc và 9 phòng nghiệp vụ

BHXH TP HCM vừa có thông báo về tên gọi, cơ cấu tổ chức, trụ sở làm việc và địa bàn quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan này kể từ ngày 1-10. Theo đó, BHXH TP HCM sẽ còn 33 BHXH cơ sở trực thuộc và ngừng hoạt động đối với 7 cơ sở.

Các BHXH cơ sở ngừng hoạt động kể từ ngày 1-10 gồm:

- BHXH cơ sở Cần Giờ

- BHXH cơ sở Ngãi Giao

- BHXH cơ sở Long Điền

- BHXH cơ sở Hồ Tràm

- BHXH cơ sở Bàu Bàng

- BHXH cơ sở Phú Giáo

- BHXH cơ sở Tân Thuận

Danh sách 33 BHXH cơ sở trực thuộc BHXH TP HCM:
Ngoài ra, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, BHXH TP HCM còn 9 phòng nghiệp vụ. Đó là Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia; Phòng Chế độ BHXH; Phòng Chế độ BHYT; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kiểm tra; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia; Phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Văn phòng.

Hà Nội sắp có bệnh viện quốc tế 4.500 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh


Theo Hương Huyền

Người lao động

