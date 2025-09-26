Hà Nội sắp có bệnh viện quốc tế 4.500 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh

Sáng ngày 25/9, tại phường Yên Sở, Công ty TNHH T'Hospital phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX tổ chức Lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế AEGIS.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Bệnh viện Quốc tế AEGIS. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Lễ khởi công có sự tham gia của GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Bệnh viện Quốc tế AEGIS có mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, diện tích sàn 287.000m2; được thiết kế bởi Công ty RW (Nhật Bản). Bệnh viện gồm 2 tòa tháp 26 tầng, 4 tầng hầm và khối nhà đa năng 8 tầng, đáp ứng 1.000 giường bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Quốc tế AEGIS, cho biết bệnh viện được định hình trở thành một trong những tổ hợp y tế tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam. Với mô hình bệnh viện thông minh, AEGIS đặt mục tiêu đạt chứng chỉ JCI – tiêu chuẩn vàng toàn cầu về chất lượng và an toàn người bệnh.

Hệ thống chuyên khoa và trung tâm mũi nhọn của bệnh viện bao gồm: Ung bướu chính xác; Tim mạch – Hô hấp; Cơ xương khớp và Phục hồi chức năng; Sản – Phụ khoa – Nhi khoa và IVF; Chỉnh hình thẩm mỹ – Y học tái tạo; Chẩn đoán hình ảnh; Xét nghiệm sinh học phân tử.

Đây là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển chuỗi bệnh viện đa khoa mang thương hiệu AEGIS tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

VINACONEX cũng cam kết sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư, triển khai dự án vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ - mỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường và phát triển bền vững, góp phần lập thành tích, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định việc khởi công Bệnh viện Quốc tế AEGIS là minh chứng sống động cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích xã hội hóa y tế, thúc đẩy hợp tác công – tư, phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Ông cũng nhấn mạnh, dự án là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng, định hướng của AEGIS đặt người bệnh làm trung tâm, đề cao sự cá thể hóa và nhân văn trong chăm sóc, góp phần mang đến cho người dân những dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, tiệm cận chuẩn mực quốc tế ngay tại quê hương.

Bộ Y tế cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi thông qua cải cách thủ tục, minh bạch cơ chế cấp phép và kiểm định, giúp các dự án y tế có tầm nhìn nhân văn phát triển đúng tiến độ, vận hành hiệu quả và lan tỏa tích cực.

Phối cảnh Bệnh viện Quốc tế AEGIS. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Trong khuôn khổ lễ khởi công, Bệnh viện Quốc tế AEGIS đã ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật với nhiều trường đại học y khoa hàng đầu (Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Thái Nguyên), các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện hạng I tại Hà Nội (Bạch Mai, Việt Đức, Xanh Pôn), cùng các viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế, đặc biệt là các đối tác đến từ Nhật Bản.