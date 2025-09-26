Ngay trong tháng sau, một sự kiện mới sẽ được tổ chức tại siêu dự án Top 10 thế giới

Ngày 26/9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 172/CĐ-TTg về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2025 đạt trên 8%, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Việc tổ chức Hội chợ, theo Thủ tướng, sẽ tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Hội chợ mùa Thu năm 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) dự kiến khoảng từ ngày 20/10 đến ngày 5/11.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức hội chợ trên toàn bộ không gian tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn.

Tổ chức các hoạt động kết nối giao dịch thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hội chợ với các đối tác trong nước và quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp tích cực giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tới người tiêu dùng thông qua hội chợ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức không gian và các hoạt động văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa, quảng bá văn hóa ẩm thực, áo dài truyền thống, du lịch, các chương trình thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và tổ chức các sự kiện văn hóa khác trong thời gian tổ chức hội chợ.

Bộ Tài chính được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn và bố trí kinh phí để tổ chức Hội chợ theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tích cực quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ đến nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ mùa Thu năm 2025 đến các doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại; mời doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại tham gia Hội chợ; tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến giao lưu, quan hệ, hợp tác, giao dịch, kết nối kinh tế với Việt Nam thông qua Hội chợ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố tham gia Hội chợ và huy động, tổ chức cho các doanh nghiệp trực thuộc và trên địa bàn tham gia Hội chợ; quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ đến cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội ngành hàng,... thuộc địa bàn, phạm vi quản lý, bảo đảm các sản phẩm tham gia phong phú, đa dạng, phát huy thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng miền.

UBND TP Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Vingroup trong việc truyền thông rộng rãi cho Nhân dân; bố trí và tăng cường các tuyến phương tiện công cộng phục vụ hoạt động vận tải, đưa, đón khách tham quan Hội chợ; khẩn trương nghiên cứu mở rộng các đoạn, tuyến giao thông kết nối với VEC.