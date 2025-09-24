Hải Phòng dự kiến thành lập Khu thương mại tự do gần 6.300ha trong năm nay

Ngày 23/9, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về việc thành lập Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Theo Tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố, Khu Thương mại tự do Hải Phòng (Khu TMTD Hải Phòng) được đề xuất có diện tích khoảng 6.292 ha, dự kiến đặt trong Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, mang tính chất của một Khu TMTD tổng hợp, được phân bố tại 3 vị trí không liền kề với các khu chức năng bao gồm khu sản xuất; khu cảng và hậu cần cảng – logistics; khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Khu vực này được đề xuất phân bố tại 3 vị trí: vị trí 1 được đề xuất nằm trong phạm vi Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng thuộc địa bàn xã Chấn Hưng và Hùng Thắng, diện tích khoảng 2.923 ha. Vị trí 2 nằm trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải bao gồm Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) và Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), diện tích khoảng 1.077 ha. Vị trí 3 nằm trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thuộc đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, diện tích khoảng 2.292 ha.

Về lộ trình, Khu Thương mại tự do Hải Phòng được thực hiện theo giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2025-2030) hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng và thí điểm. Trong đó, năm 2025 thành lập Khu TMTD Hải Phòng; triển khai áp dụng ngay một số cơ chế, chính sách thí điểm đối với khu vực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; triển khai công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng... tại khu vực thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng kết nối, cảng biển và các khu chức năng logistics trọng yếu; hoàn thiện mô hình quản lý, vận hành và xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý hành chính và quản lý hải quan trong Khu TMTD Hải Phòng; tập trung xây dựng khung pháp lý đặc thù và cơ chế phân quyền.

Năm 2026 - 2028 tiếp tục đẩy mạnh áp dụng triệt để toàn bộ các cơ chế, chính sách thí điểm tại Khu TMTD Hải Phòng đối với khu vực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; tiếp tục thực hiện các thủ tục về quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng cho các phân khu chức năng; triển khai công tác thu hút và lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm theo phương án quy hoạch được phê duyệt để sớm đưa vào hoạt động và thu hút đầu tư theo danh mục ngành, nghề ưu tiên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: CTTĐT TP Hải Phòng)

Năm 2028 - 2030, phát huy toàn bộ các cơ chế, chính sách thí điểm tại Khu TMTD Hải Phòng đối với khu vực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng kỹ thuật và triển khai đẩy mạnh áp dụng triệt để toàn bộ các cơ chế, chính sách thí điểm tại Khu TMTD Hải Phòng đối với khu vực thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Giai đoạn 2 (2030 - 2035), tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách thí điểm và hoàn thiện toàn diện hạ tầng Khu Thương mại tự do Hải Phòng. Cùng với đó, triển khai các ưu đãi toàn diện, mở rộng quy mô và diện tích các khu chức năng, tiếp tục triển khai các dự án cảng và đô thị đã được quy hoạch.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất về chủ trương, đồng ý trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến về chủ trương thành lập Khu Thương mại tự do Hải Phòng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong thời gian tới theo quy định và chính thức quyết định thành lập Khu Thương mại tự do Hải Phòng trong năm 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc thành lập khu thương mại tự do là "bước đi chiến lược" nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, trung tâm công nghiệp và logistics hàng đầu cả nước, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2025 - 2030 đạt 13 - 14%/năm.

Ông Châu lưu ý, mô hình quản lý của khu thương mại tự do phải hiện đại, thông minh, đảm bảo nguyên tắc "một cửa, một đầu mối", phù hợp quy định pháp luật trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng - an ninh, cân đối nguồn thu ngân sách.