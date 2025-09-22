Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới tại sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng sắp hoàn thành

22-09-2025 - 09:49 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Giải bóng đá “Tứ hùng” - đây sẽ là giải đấu đầu tiên diễn ra tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên

Chiều 19/9, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã dự lễ gắn biển Sân vận động tỉnh - công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình Sân vận động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 15,47 ha, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên. Dự án được khởi công ngày 01/10/2022 với quy mô đầu tư xây dựng 01 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng. Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP. Các hạng mục cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp... được đầu tư đồng bộ.

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng do nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác. Với quy mô này, sân vận động có sức chứa gần bằng Sân vận động Hàng Đẫy (22.500 chỗ) và lớn hơn Sân vận động Việt Trì (khoảng 20.000 chỗ ngồi).

Diễn biến mới tại sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng sắp hoàn thành- Ảnh 1.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiên nghi thức gắn biển công trình Sân vận động tỉnh Thái Nguyên (CTTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh, phục vụ nhu cầu luyện tập và thi đấu của vận động viên và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút các chương trình, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ngay sau Lễ gắn biển các công trình, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công các công trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã “vượt nắng, thắng mưa”, tổ chức thi công liên tục “ba ca, bốn kíp” để bảo đảm tiến độ. 

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Giải bóng đá “Tứ hùng” - đây sẽ là giải đấu đầu tiên diễn ra tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ, Nhân dân và du khách.

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực địa ngày 10/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giữ vững tiến độ, chất lượng công trình.

Ông Bùi Văn Lương chỉ đạo trong tháng 9, các đơn vị hoàn tất giải ngân, song song với lắp mái cần khẩn trương triển khai lắp đặt ghế, hệ thống điện; toàn bộ dự án phải hoàn thành trước ngày 30/10 năm nay.

Ngay cuối năm nay, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công nhà xưởng phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngay cuối năm nay, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công nhà xưởng phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ngay cuối năm nay, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công nhà xưởng phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ đồng tại Hà Tĩnh Nổi bật

Hà Tĩnh mở đường dự án 17.000 tỷ, khai thác "mỏ vàng" khổng lồ, sẵn có: Người dân và đất nước cùng có lợi

Hà Tĩnh mở đường dự án 17.000 tỷ, khai thác "mỏ vàng" khổng lồ, sẵn có: Người dân và đất nước cùng có lợi Nổi bật

Vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của CSGT có bị phạt nguội không?

Vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của CSGT có bị phạt nguội không?

09:28 , 22/09/2025
Gấp rút thi công 2 dự án cao tốc trục dọc, trục ngang ở miền Tây

Gấp rút thi công 2 dự án cao tốc trục dọc, trục ngang ở miền Tây

08:23 , 22/09/2025
Đừng bỏ lỡ: Loạt quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp sắp có hiệu lực từ 1/1/2026, hàng triệu lao động chờ đón

Đừng bỏ lỡ: Loạt quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp sắp có hiệu lực từ 1/1/2026, hàng triệu lao động chờ đón

07:45 , 22/09/2025
Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm

Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm

07:19 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên