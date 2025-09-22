Gấp rút thi công 2 dự án cao tốc trục dọc, trục ngang ở miền Tây

Công trường dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đoạn qua TP. Cần Thơ cũ), phần cầu đã triển khai đồng loạt, dự kiến hoàn thành tất cả cầu vào tháng 7/2026.
Tại công trường cầu Kênh Đứng, dự án thành 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhìn về những mố cầu đang dần hoàn thiện, công nhân Nguyễn Duy Trưởng (43 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) tâm sự, nỗi nhớ nhà luôn thường trực, gia đình cũng luôn hiểu và động viên khi biết rằng hàng trăm công nhân như anh đang ngày đêm góp sức cho công trình trọng điểm quốc gia. "Tuyến đường làm xong, người dân đi lại thuận tiện hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, kinh tế sẽ phát triển, chúng tôi cũng thấy tự hào dù mình chỉ góp một phần nhỏ thôi" - anh Trưởng chia sẻ.
Chỉ huy trưởng gói thầu 12 cho biết, để đảm bảo tiến độ, Ban chỉ huy công trường luôn theo sát từng hạng mục, kịp thời điều chỉnh và bù đắp nếu có chậm trễ. Công trường hiện duy trì 22 mũi thi công với khoảng 300 công nhân luôn sẵn sàng làm việc hết công suất, tăng ca để đáp ứng tiến độ chung của dự án.
Theo Ban điều hành dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, để đảm bảo tiến độ thi công, công trường đang duy trì hoạt động với khoảng 500 thiết bị cơ giới, gần 1.000 công nhân cùng 100 mũi thi công làm việc liên tục, làm việc xuyên suốt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Trên công trường dự án cao tốc trục dọc Cần Thơ - Cà Mau, các đơn vị thi công cũng duy trì làm việc bình thường, không gián đoạn thi công.
Ông Phan Duy Lai - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) - cho biết, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hiện có khoảng 200 mũi thi công đang hoạt động đồng loạt trên toàn tuyến với lực lượng thi công lên đến 1.900 cán bộ, công nhân, kỹ thuật cùng gần 900 máy móc, thiết bị cơ giới.
Khó khăn hiện nay do vào cao điểm mùa mưa, gây trở ngại cho công tác thi công. Bên cạnh đó, địa chất yếu cũng khiến thời gian chờ lún kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dỡ tải và thi công móng cấp phối đá dăm. Chủ đầu tư đã triển khai hàng loạt giải pháp kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến độ.
Số lượng lái máy, lái lu được tăng gấp đôi để tổ chức thi công cả ban đêm; chỉ đạo tư vấn thiết kế tính toán tăng chiều cao đắp gia tải để rút ngắn thời gian chờ lún... Phong trào thi đua cao điểm trên công trường cũng được phát động thường xuyên, có tổng kết, khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần, trả lương, thưởng hợp lý cho người lao động làm việc tăng ca, từ đó giữ vững nhịp độ thi công.
Với quyết tâm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư cùng các nhà thầu, đơn vị giám sát cam kết tiếp tục duy trì nhịp độ thi công theo phương án "3 ca 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa" để đưa dự án về đích đúng kế hoạch (khánh thành vào 19/12/2025).
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
dài hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, khánh thành tháng 12/2025. Dự án
cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
dài hơn 188km, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.