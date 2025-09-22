Gấp rút thi công 2 dự án cao tốc trục dọc, trục ngang ở miền Tây

Tại công trường cầu Kênh Đứng, dự án thành 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhìn về những mố cầu đang dần hoàn thiện, công nhân Nguyễn Duy Trưởng (43 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) tâm sự, nỗi nhớ nhà luôn thường trực, gia đình cũng luôn hiểu và động viên khi biết rằng hàng trăm công nhân như anh đang ngày đêm góp sức cho công trình trọng điểm quốc gia. "Tuyến đường làm xong, người dân đi lại thuận tiện hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, kinh tế sẽ phát triển, chúng tôi cũng thấy tự hào dù mình chỉ góp một phần nhỏ thôi" - anh Trưởng chia sẻ.