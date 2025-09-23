Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hôm nay, trung tâm thương mại Aeon nghìn tỷ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long chính thức mở cửa

23-09-2025 - 11:04 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trung tâm thương mại Aeon sẽ mở cửa từ ngày 23/9 và sẽ tổ chức khai trương vào ngày 4/10 tới đây.

Ngày 23/9, Công ty TNHH Aeon Việt Nam sẽ chính thức khai trương Aeon Tân An - trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là TTTM thứ 8 của đại gia bán lẻ Nhật Bản tại Việt Nam sau 10 năm.

Khởi công từ tháng 5/2024, Aeon Mall Tân An được xây dựng trên diện tích gần 2,2ha tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Công trình nằm ngay trên Quốc lộ 1A, cách cao tốc TP. HCM - Trung Lương khoảng 1km, tạo lợi thế lớn trong kết nối liên vùng. Vị trí này không chỉ thuận tiện cho người dân địa phương mà còn hứa hẹn thu hút khách hàng từ TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Aeon Mall Tân An có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Trung tâm thương mại gồm 4 tầng, diện tích mặt bằng hơn 21.900m2, quy tụ khoảng 30 gian hàng, trong đó có 25 thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Không gian được thiết kế đa dạng: tầng trệt là siêu thị Aeon và khu ẩm thực tự chọn Delica; tầng một tập trung các gian hàng thời trang, điện máy, nội thất; tầng hai có nhà sách, khu vui chơi, ẩm thực cùng sân thượng ngoài trời; tầng ba là rạp chiếu phim Galaxy. Ngoài ra, nhiều cửa hàng thể thao, quán cà phê và nhà hàng cũng góp mặt, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, giải trí và ẩm thực.

Hôm nay, trung tâm thương mại Aeon nghìn tỷ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long chính thức mở cửa- Ảnh 1.

Aeon Tân An tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh

Điểm nhấn của Aeon Mall Tân An là việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, từ bảng chỉ dẫn điện tử, tủ giữ đồ thông minh nhận diện khuôn mặt đến bãi đỗ xe tự động miễn phí. Trung tâm cũng trang bị phòng chăm sóc trẻ em, xe đẩy và xe lăn, mang đến sự tiện nghi và thân thiện cho mọi đối tượng.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm thương mại này sẽ là nơi khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại với các sản phẩm và dịch vụ đa dạng. 

Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của Aeon, chỉ sau Nhật Bản. Tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng quy mô gấp 3 lần vào năm 2030 thông qua phát triển, hợp tác và mua bán - sáp nhập (M&A). Sau hơn một thập kỷ, Aeon đã rót hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, vận hành 8 trung tâm thương mại cùng hơn 200 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuyên doanh.

Trước dự án hơn 21.000 tỷ đồng tại quê nhà, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện sau 7 tháng xây dựng, lọt top nhanh nhất thế giới

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

