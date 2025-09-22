Trước dự án hơn 21.000 tỷ đồng tại quê nhà, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện sau 7 tháng xây dựng, lọt top nhanh nhất thế giới

Ngày 20/9, Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ôtô điện do Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) triển khai tại khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 132 ha, thuộc các lô CN4-1, CN4-2 trong phân khu quy hoạch khu công nghiệp trung tâm, phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp 3.210 tỷ đồng (15%), phần còn lại huy động từ các nguồn vốn khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng và công trình phụ trợ, phục vụ các doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho ngành ôtô điện. Công trình dự kiến khởi công cuối năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2027.

Trước đó, ngày 29/6, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tổng vốn 7.300 tỷ đồng, quy mô xây dựng trên diện tích hơn 36 ha. Đây là một trong những cơ sở sản xuất xe điện tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Nhà máy ô tô điện tại Vũng Áng là cơ sở sản xuất thứ hai (sau Hải Phòng) chính thức đi vào vận hành, đồng thời là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.

Nhà máy khởi công vào tháng 12/2024, với thời gian thi công và lắp đặt nhà xưởng, máy móc chỉ trong chưa đầy 7 tháng, VinFast Hà Tĩnh được ghi nhận là một trong những nhà máy ô tô có tốc độ hoàn thiện nhanh nhất thế giới (tính đến thời điểm hiện tại).

Theo đó, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có hệ thống phân xưởng chính, bao gồm: Hàn thân vỏ, sơn, lắp ráp, cùng nhiều khu vực phụ trợ hiện đại; dây chuyền sản xuất được tự động hóa cao và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về quản lý chất lượng, môi trường và các tiêu chuẩn của ngành ô tô toàn cầu.

Ngoài ra, cụm nhà máy phụ trợ rộng 24 ha cũng đang được xây dựng và tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

VinFast Hà Tĩnh hiện được đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, với mức độ tự động hóa cao, áp dụng công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới như ABB, DÜRR, FANUC, SIEMENS... Toàn bộ quy trình sản xuất trong nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường) và IATF 16949 (Hệ thống quản lý chất lượng ô tô quốc tế).

Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm, tương đương với tốc độ xuất xưởng trung bình 35 xe mỗi giờ. Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục được mở rộng để nâng công suất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh tập trung sản xuất dòng xe cỡ nhỏ của hãng, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử... được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong Khu kinh tế Vũng Áng. Sản phẩm từ nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sẽ được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.

Dự kiến nhà máy sẽ tạo ra khoảng 6.000 việc làm trực tiếp ngay trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng quy mô lao động lên tới 15.000 người trong tương lai, góp phần giải quyết công ăn việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Hiện nay, VinFast có 5 nhà máy đang được triển khai tại Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ và Indonesia. Ngoài 2 nhà máy tại Việt Nam là VinFast Hải Phòng và VinFast Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động, dự kiến 2 nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia sẽ sớm khánh thành và đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu ở các thị trường quốc tế chiến lược.