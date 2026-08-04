Tiến độ Cảng Hàng không Quảng Trị: Giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị cơ bản hoàn thành, để triển khai các hạng mục thi công. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 267,974 ha, đến nay đã hoàn thành 267,804 ha.

Hiện còn khoảng 0,32 ha trên địa bàn xã Cửa Việt chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, liên quan đến 3 trường hợp có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh nguồn gốc đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đối với hạng mục di dời đường dây điện 110kV, công tác bồi thường, hỗ trợ đang được các đơn vị tập trung triển khai. Đến nay, phương án bồi thường đối với phần móng trụ điện cơ bản được hoàn thiện và từng bước phê duyệt theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạng mục đường dây điện 110kV tại xã Gio Linh

Đối với phần hành lang tuyến đường dây điện, đến nay đã hoàn thành kiểm kê, áp giá sơ bộ đối với 12 trường hợp; phối hợp chi trả trước tiền bồi thường cho 9 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định nguồn gốc sử dụng đất, đo đạc và áp giá bồi thường để sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định…

Kiểm tra thực tế và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạng mục đường dây điện 110kV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục, góp phần đưa Dự án Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



