Tiến độ di dời khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

Khu vực ưu tiên 1 có trong tổng diện tích 50,5ha được quy hoạch là khu đô thị, thương mại, dịch vụ. Đến nay, 93% diện tích đã có cam kết bàn giao mặt bằng, trong đó 37ha, tương đương 73% tổng diện tích toàn khu đã là mặt bằng sạch.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam được thành lập nằm sát sông Đồng Nai.

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, trong tháng 10/2025, có 5 doanh nghiệp tiếp tục bàn giao mặt bằng là: Tân Mai, Chương Dương, Cao su Miền Nam, Miền Đông và Texma Vina. Khi đó, tổng diện tích đất sạch đạt 43ha, tương đương 85%.

Phần lớn diện tích còn lại, các doanh nghiệp đã cam kết hoàn tất di dời trong tháng 11 và tháng 12.

Riêng 2 đơn vị là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vận tải Vĩnh Phú và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 3 chưa cam kết thời gian di dời, chưa có động thái tháo dỡ công trình trên đất.

Tháng 2/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hoà 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, kinh phí khoảng 7.500 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đề án này gồm 2 dự án: Dự án Khu vực trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh (diện tích khoảng 44 ha) và dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 (diện tích hơn 283 ha).

Đến năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án Chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Theo quyết định, khu vực ưu tiên bồi thường, giải phóng mặt bằng có diện tích khoảng 154/329 ha là phần đất được quy hoạch để xây dựng Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và Khu đô thị chính trị - hành chính của tỉnh.

UBND tỉnh giao trước ngày 1/8, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các doanh nghiệp trong khu vực ưu tiên.

Qua hơn 60 năm hoạt động, khu công nghiệp này đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh và quốc gia. Tuy nhiên, nằm trong trung tâm đô thị tỉnh, lại giáp sông Đồng Nai, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho hàng triệu người dân Đồng Nai và các địa phương lân cận nên khu công nghiệp Biên Hòa 1 ngày càng bộc lộ những hạn chế lớn về môi trường và quy hoạch đô thị.