Tiến độ dự án cảng hàng không 5.800 tỷ của Liên danh T&T và CIENCO4 sau hơn 1 năm khởi công

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra thực địa một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến kiểm tra Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển cho khai thác tàu bay code E; cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ và là sân bay quân sự cấp II đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm.

Việc đầu tư được triển khai theo ba giai đoạn: giai đoạn đầu hoàn thành các hạng mục trước năm 2026; giai đoạn tiếp theo hoàn thiện các công trình đến năm 2030; và các hạng mục còn lại sẽ được triển khai sau năm 2030.

Phó Thủ tướng kiểm tra Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị - Ảnh: VGP/Thu Sa

Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị chính thức được khởi công vào ngày 6/7/2024. Đơn vị trúng thầu dự án Cảng hàng không Quảng Trị là liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Với quy mô hơn 265 ha, dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị có tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 239 ha bảo đảm để thi công các hạng mục; còn 25,9 ha không ảnh hưởng đến các hạng mục thi công (đang chờ hoàn thành khu tái định cư nên chưa di dời). Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành.

Hiện, nhà đầu tư đã và đang tích cực triển khai thi công xây dựng các công trình đầu tư xây dựng trước năm 2026 theo hợp đồng BOT đã được ký kết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra loạt dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Cũng trong ngày 14/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra thực địa Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP) do liên doanh 3 công ty (Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV), Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa của Thái Lan và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản) làm chủ đầu tư.

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 23/3/2021, dự án có quy mô sử dụng khoảng 481,2 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.074 tỷ đồng; xây dựng theo 3 giai đoạn với tiến độ thực hiện từ năm 2021-2032.

QTIP đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, thuê đất giai đoạn 1 theo quy định; đã được UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê đất 4 đợt với tổng diện tích cho thuê 96,05 ha và được khởi công xây dựng vào ngày 15/12/2023.

Dự án đang triển khai thi công các hạng mục: San nền nhà máy xử lý nước thải và các lô đất công nghiệp; đường giao thông nội bộ; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã thị sát Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy. Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019, dự án có quy mô gồm 10 bến đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 100.000 tấn. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần liên doanh quốc tế Mỹ Thủy (do UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép đăng ký kinh doanh).

Giai đoạn 1 của dự án gồm 4 bến (tiến độ từ năm 2018-2025); tổng chiều dài tuyến mép bến 1.300 m; các hạng mục gồm kè sau cầu, đê/kè chắn sóng, chắn cát dài 1.735 m, kè bảo vệ bãi, nạo vét vũng quay tàu, luồng tàu và khu nước trước bến. Thời gian thực hiện được tiến hành từ năm 2024-2026.

Giai đoạn 2 có 3 bến (tiến độ từ năm 2026-2031, tổng mức đầu tư 4.930 tỷ đồng) và giai đoạn 3 có 3 bến (tiến độ từ năm 2032-2036, tổng mức đầu tư 4.308 tỷ đồng).

Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình triển khai Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2015 - Ảnh: VGP/Thu Sa

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã giải phóng mặt bằng, bàn giao 133 ha giai đoạn 1 và đang khẩn trương thực hiện và bàn giao phần giai đoạn 1 bổ sung 37 ha.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, hiện đã hoàn thành thi công 300 m đê chắn sóng; đang thi công bến số 1 và bến số 2 (hiện đạt 65%). Nhà đầu tư đang tích cực tập trung thiết bị, nhân lực, vật tư để triển khai thi công đồng loạt gói thầu xây lắp quyết tâm hoàn thành bến số 1 và 2 vào tháng 3/2026. Dự kiến tháng 9/2025 khởi công bến số 3 và bến số 4, hoàn thành tháng 11/2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Cảng quốc tế Mỹ Thủy là một trong những dự án động lực, quan trọng, có sức lan tỏa và tác động lớn để thu hút đầu tư, hình thành, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và tạo ra sự đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Do vậy, UBND tỉnh Quảng Trị cần chỉ đạo nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn sớm đưa dự án vào khai thác. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị để tạo nguồn hàng hóa cho cảng.

Trong sáng 14/11, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2015.

Công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính của dự án đã hoàn thành 100% và đã hoàn thành công tác: Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 13/13 khu tái định cư để bố trí cho 454/454 hộ gia đình và di dời 788/788 ngôi mộ.

Dự án thành phần đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025. Hiện nay, diện tích đường gom phát sinh mới đang được UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương giải quyết hoàn thành.