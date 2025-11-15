Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31/1/2026

15-11-2025 - 08:05 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM tham vấn thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến về phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Xây về lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng và đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM tham vấn thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến.

Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31/1/2026- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đề xuất chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31/1/2026

Phó Thủ tướng lưu ý, báo cáo cần làm rõ từng nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cơ chế, chính sách, quy hoạch, dự án đầu tư, nguồn lực, tổ chức thực hiện... gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, cấp trung ương hay địa phương, lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ và những vấn đề có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/1/2026.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông.

Vào tháng 9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm các dòng sông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM; Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về kiểm định khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng siết chặt quản lý đối với các phương tiện cũ, không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện.

Theo Văn Kiên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội tăng vốn xây "siêu cầu" vượt sông Hồng, rộng 8 làn xe, nối phố cổ với Long Biên sau hơn 1 tháng khởi công

Hà Nội tăng vốn xây "siêu cầu" vượt sông Hồng, rộng 8 làn xe, nối phố cổ với Long Biên sau hơn 1 tháng khởi công Nổi bật

Tập trung hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Tập trung hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai Nổi bật

Hơn 57.000 tỷ đồng cải cách tiền lương năm 2026

Hơn 57.000 tỷ đồng cải cách tiền lương năm 2026

17:45 , 14/11/2025
Giải cứu TPHCM trước biến đổi khí hậu

Giải cứu TPHCM trước biến đổi khí hậu

16:31 , 14/11/2025
Bổ sung 53.554 tỉ đồng cho địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Bổ sung 53.554 tỉ đồng cho địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

16:30 , 14/11/2025
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị làm việc bằng cả trái tim để hoàn thành dự án hơn 3.300 tỉ đồng

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị làm việc bằng cả trái tim để hoàn thành dự án hơn 3.300 tỉ đồng

16:00 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên