Tiền hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà khoảng 42.000 tỉ đồng, một hộ dân có thể được 2-3 triệu đồng

21-08-2025 - 09:05 AM | Thị trường

Hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và có hệ thống lưu trữ điện có thể được hỗ trợ tiền từ 2-3 triệu đồng.

Bộ Công Thương vừa có dự thảo lần 3 Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Tiền hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà khoảng 42.000 tỉ đồng, một hộ dân có thể được 2-3 triệu đồng- Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất hệ thống điện mặt trời hộ gia đình sau khi hoàn thành lắp đặt để vận hành theo quy định được hỗ trợ tiền lắp đặt tối thiểu là 1 triệu đồng nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng nếu không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện.

Trường hợp có lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện thì được hỗ trợ thêm tối thiểu 1 triệu đồng nhưng không vượt quá 1,5 triệu đồng.

Cùng với đó, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ lãi suất vay thương mại để đầu tư.

Cụ thể, được áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo quy định.

Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 năm kể từ ngày bắt đầu giải ngân khoản vay theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện là tối thiểu là 4 triệu đồng cho mỗi 1 kWp công suất cực đại ghi trên các tấm PV và chỉ áp dụng cho phần công suất cực đại đến 5 kWp.

Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình có lắp kèm hệ thống lưu trữ điện: Ngoài hỗ trợ quy định ở trên, còn được hỗ trợ thêm tối thiểu là 2 triệu đồng cho mỗi 1 kWh của hệ thống lưu trữ điện và chỉ áp dụng cho phần công suất đến 10 kWh.

Cùng với đó, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ về kỹ thuật trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành khai thác khi chủ hộ có đề nghị.

Tiền hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà khoảng 42.000 tỉ đồng

Như vậy, so với dự thảo trước, mức hỗ trợ tiền này có sự phân biệt rõ giữa hộ gia đình có lắp đặt và không có hệ thống lưu trữ điện.

Trước đó, Bộ Công Thương đề xuất hộ gia đình lắp hệ thống điện mặt trời được hỗ trợ tiền đầu tư với định mức tối đa là 500.000 đồng cho 1 kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện lắp đặt trong hệ thống (các tấm pin mặt trời), nhưng không vượt quá 2,5 triệu đồng/hộ gia đình.

Lý giải sự điều chỉnh trên, Bộ Công Thương cho biết Dự thảo theo hướng quy định hỗ trợ tiền lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng và bổ sung hỗ trợ tiền lắp đặt pin lưu trữ kèm theo từ 1-1,5 triệu đồng (có điều kiện tối thiểu về công suất lắp đặt); hỗ trợ vốn vay đầu tư hệ thống điện mặt trời là 4 triệu/1 kWp áp dụng cho phần công suất đến 5 kWp và đầu tư pin lưu trữ tối thiểu là 2 triệu đồng/kWh áp dụng cho phần công suất đến 10 kWh.

Với số lượng khoảng 28 triệu hộ dân trên cả nước, để đạt được mục tiêu 50% số hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất – tự tiêu thụ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng thì số tiền hỗ trợ trực tiếp có thể lên đến khoảng 42.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng mức tiền hỗ trợ này là tối đa, còn thực tế phụ thuộc điều kiện ngân sách của địa phương và nhu cầu lắp đặt của hộ gia đình.

Quy định này áp dụng chung cho tất cả các hộ dân để đảm bảo tính công bằng. Còn đối với các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực có hạ tầng điện yếu đã có những quy định ưu tiên đầu tư, chính sách hỗ trợ khác quy định tại Luật Điện lực và Nghị định 58/2025/NĐ-CP.

Theo Lê Thuý

Người Lao Động

điện mặt trời

