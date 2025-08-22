Tiến sĩ Mỹ tiết lộ "3 hạt, 2 rau, 1 thịt" tốt nhất để thông tắc mạch máu, bảo vệ trái tim

Tiến sĩ Florian Rader, chuyên gia tim mạch tại Viện tim Smidt thuộc Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles, Hoa Kỳ) cho biết, bệnh tim hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ với hơn 610.000 ca tử vong mỗi năm. Một trong những thủ phạm chính là tình trạng tắc nghẽn động mạch do mảng bám và huyết khối tích tụ. Tuy nhiên, việc duy trì thói quen sống khoa học, đặc biệt là ăn uống đúng cách, có thể giúp làm chậm quá trình này và bảo vệ hệ tim mạch.

Trong đó, có “3 hạt, 2 rau, 1 thịt” tuy rất quen thuộc nhưng lại được Tiến sĩ Florian Rader xếp vào nhóm thực phẩm tốt nhất để ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, bảo vệ trái tim. Vì vậy, hãy thêm chúng vào bữa cơm thường xuyên hơn nhé!

3 loại hạt rất giỏi trong "thông tắc" mạch máu

Các loại hạt đậu

Đậu đen và đậu lăng được Tiến sĩ Rader đặc biệt đánh giá cao. "Đậu đen chứa lượng chất xơ hòa tan gấp ba lần so với yến mạch, nhờ đó hiệu quả loại bỏ cholesterol dư thừa và kiểm soát cân nặng càng mạnh mẽ. Ngoài ra, nó cung cấp folate, kali, vitamin B6 và nhiều hợp chất thực vật tốt cho hoạt động co bóp của tim" - ông nói. Đậu lăng cũng giàu chất xơ, canxi, kali, magie, giúp hạ huyết áp và phục hồi tổn thương mạch máu. Các polyphenol và flavonoid trong nhóm đậu có khả năng chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa viêm mạn tính.

Yến mạch

Yến mạch được coi là kẻ thù số một của cholesterol xấu. Theo Tiến sĩ Rader: "Hàm lượng chất xơ hòa tan trong yến mạch có thể tạo thành lớp gel trong ruột, từ đó giảm hấp thu cholesterol vào máu và hạn chế mảng bám trong động mạch. Ngoài ra, beta-glucan trong yến mạch còn có tác dụng hạ đường huyết và ổn định cân nặng, điều này giúp giảm thêm nguy cơ mắc bệnh tim mạch". Yến mạch cũng giàu selen, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào tim, giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Hạt bí đỏ

Ít ai biết rằng hạt bí đỏ lại là nguồn dưỡng chất quý cho hệ tuần hoàn máu. Tiến sĩ Rader giải thích: "Vitamin E trong hạt giúp tăng tính đàn hồi của thành mạch, trong khi magie và selen hỗ trợ nhịp tim ổn định. Hạt bí đỏ còn làm tăng nồng độ oxit nitric trong cơ thể, giúp mạch máu giãn nở và lưu thông trơn tru. Chất xơ trong hạt cũng cải thiện nồng độ cholesterol và giảm hình thành mảng bám". Ngoài lợi ích tim mạch, hạt bí đỏ còn giàu kẽm giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

2 loại rau trái tim rất "yêu"

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một trong những “siêu thực phẩm” chống tắc nghẽn mạch máu và tốt cho tim mạch nói chung. "Hàm lượng vitamin C, K, A cùng các khoáng chất kali, sắt, canxi giúp duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ thành mạch. Hợp chất sulforaphane trong bông cải xanh còn có khả năng kích hoạt cơ chế tự nhiên chống oxy hóa của cơ thể, từ đó hạn chế tổn thương thành động mạch và ngăn ngừa hình thành cục máu đông" - Tiến sĩ Rader nói.

Măng tây

Măng tây là loại rau ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng, đặc biệt là rutin - hoạt chất giúp bảo vệ mao mạch và chống xơ cứng động mạch. Tiến sĩ Rader cho biết thêm: "Chất xơ trong măng tây hỗ trợ loại bỏ cholesterol xấu khỏi máu, trong khi folate và selen giúp duy trì tính đàn hồi thành mạch". Ngoài ra, axit nucleic và sulfurous trong măng tây còn có tác dụng phân giải cholesterol, thúc đẩy đào thải ra khỏi cơ thể.

Loại thịt giàu omega-3 tốt cho tim mạch

Đó chính là cá biển sâu. Theo Tiến sĩ Rader, cá biển giàu omega-3 không chỉ tốt cho não bộ mà còn là “lá chắn” quan trọng của trái tim. "Omega-3 đã được chứng minh giúp giảm triglyceride trong máu, hạ nhẹ huyết áp, ngăn rối loạn nhịp tim và giảm nguy cơ đột quỵ. Các loại cá biển sâu như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi hay cá ngừ là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, nên ăn ít nhất hai lần mỗi tuần" - ông nói. Ngoài ra, cá biển còn giàu protein chất lượng cao và vitamin D, giúp tăng cường sức khỏe xương khớp và cải thiện tâm trạng.