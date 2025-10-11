Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiến vào lĩnh vực kỳ vọng mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao

11-10-2025 - 20:54 PM | Kinh tế số

Mới đây, tại Sự kiện “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 1” năm 2025 một sự kiện chính của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL), Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) đã chính thức ra mắt.

Tiến vào lĩnh vực kỳ vọng mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao- Ảnh 1.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm  Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế.

﻿Thủ tướng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE). Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Liên minh LAE được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa. Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới.

Tiến vào lĩnh vực kỳ vọng mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh LAE Việt Nam và Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh trao biên bản hợp tác chiến lược

Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, start up và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm, trong đó ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT giữ vai trò Chủ tịch Liên minh, Hai phó chủ tịch là ông Don Lam - nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn - CEO Mạng lưới UAV Việt Nam.

Việt Nam - với lợi thế địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động - đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, các đối tác đã ký kết, trao đổi nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác như giữa Liên minh Kinh tế tầm thấp và TPHCM; biên bản hợp tác giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị – metro số 4; biên bản hợp tác giữa Hà Nội, Tập đoàn Sovico và UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống... mở đầu cho giai đoạn hành động mới, nơi công – tư đồng hành vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

