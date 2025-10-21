Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiền vệ ĐT Việt Nam khoe ảnh cưới trên du thuyền cùng cô chủ tiệm vàng

21-10-2025 - 15:24 PM | Lifestyle

Bộ ảnh cưới cực sang chảnh của tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa.

Tiền vệ trẻ của đội tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa vừa chia sẻ bộ ảnh cưới lãng mạn được thực hiện trên du thuyền cùng bạn gái Huỳnh Thanh Ngân , cô chủ tiệm vàng nổi tiếng tại Bình Dương. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi phong cách hiện đại, sang trọng và sự xứng đôi của cặp đôi.

Trong loạt ảnh, Minh Khoa xuất hiện lịch lãm trong bộ vest đen, trong khi cô dâu Thanh Ngân diện váy trắng trễ vai tinh tế, khoe vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Cặp đôi chọn không gian du thuyền sang trọng giữa ánh hoàng hôn làm bối cảnh, tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh. Từng góc chụp đều thể hiện sự tinh tế, chỉn chu và gu thẩm mỹ hiện đại của cả hai. Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Võ Hoàng Minh Khoa sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Becamex Bình Dương. Anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất hiện nay, từng góp công lớn trong chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023 của tuyển U23 Việt Nam và được gọi lên đội tuyển quốc gia đầu năm 2025.

Trong khi đó, Thanh Ngân sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông. Sau khi ra trường, cô phụ giúp gia đình trong việc kinh doanh tiệm vàng tại Bình Dương.

