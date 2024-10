Tiếp thị người ảnh hưởng vi mô: Chiến lược X3 doanh thu cho các shop trên sàn TMĐT

Micro-Influencer Marketing: Phiên bản nâng cấp hay thay thế Influencer Marketing truyền thống?



Sau nhiều thập kỷ làm mưa làm gió với khái niệm Influencer Marketing, những nhà hoạch định marketing hiện đại đã dần chuyển sang việc sử dụng một chiến lược mới với hiệu quả rõ nét hơn, đó là Micro-Influencer Marketing.

Micro-Influencer Marketing hay còn gọi là "tiếp thị người ảnh hưởng vi mô" là khái niệm chỉ việc nhãn hàng hợp tác với một số lượng lớn những cá nhân có lượng người theo dõi nhỏ hơn nhiều so với các nghệ sỹ, ngôi sao. Tuy nhiên, chính từ những bài đăng rất chân thật, tự nhiên và không hề mang lại cảm giác "quảng cáo lộ liễu" của họ lại thu hút một tình cảm rất lớn từ cộng đồng dành cho thương hiệu trên tất cả các MXH. "Người ảnh hưởng vi mô" ở đây có thể là khách hàng trung thành, người làm nghề sáng tạo nội dung hay đơn giản chỉ là một bạn trẻ yêu thích sản phẩm và muốn lan tỏa nó.

Micro-Influencer Marketing còn có thể gia tăng sức mạnh lên rất nhiều lần khi được kết hợp cùng Employee Advocacy Marketing. Khi đó, doanh nghiệp có thể biến cả đội ngũ nhân sự và toàn bộ khách hàng trở thành một "marketing agency" khổng lồ cho chính mình.

Employee Advocacy Marketing - mỗi nhân sự chính là một đại sứ

"Do what you love - Love what you do" - đây là một trong những định hướng chủ đạo của Employee Advocacy Marketing, tức khơi gợi, khuyến khích nhân viên thể hiện tình yêu đối với công việc và những sản phẩm do chính doanh nghiệp mình tạo ra. Employee Advocacy Marketing biến mỗi nhân sự trở thành một đại sứ sáng tạo, chia sẻ thông tin về sản phẩm đến cộng đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau như bài post, ảnh chụp, video bởi chính họ là những người hiểu sản phẩm nhất.

Sự kết hợp giữa 2 yếu tố Micro-Influencer Marketing và Employee Advocacy Marketing giúp chiến dịch marketing được khai thác hiệu quả, tựa như những đợt sóng lan truyền không ngừng trên MXH. Từ đó, chúng xây dựng nên cộng đồng yêu mến thương hiệu và thúc đẩy doanh số sản phẩm trên các sàn TMĐT một cách tự nhiên, bền vững ngay cả khi chiến dịch đã kết thúc.

Case study Yody x Accesstrade: đột phá doanh thu nhờ sử dụng cộng đồng người ảnh hưởng vi mô

Bối cảnh

Ra đời vào năm 2009, Yody là thương hiệu thời trang Việt Nam đã có hơn 260 cửa hàng trên toàn quốc với hàng trăm ngàn sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi khác nhau.

Tuy rất mạnh mảng bán offline, nhưng đội ngũ lãnh đạo Yody luôn mong muốn tiếp cận nhiều khách hàng hơn trên mọi miền bằng shop online trên các sàn TMĐT hàng đầu. Tháng 9/2024, Yody hợp tác với ACCESSTRADE Việt Nam tạo dựng chiến dịch marketing lớn nhất từ trước đến nay với giải pháp đẩy số toàn diện cho kênh online - Ecom Boost.

Thách thức đặt ra

Mục tiêu và các bài toán lớn của chiến dịch được Yody và ACCESSTRADE đặt ra đó là:

Tăng cường tính nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh online

Khơi gợi, thúc đẩy tình yêu đối với các sản phẩm ngay trong chính nội bộ công ty

Thu hút thật nhiều creators, từ nhân viên, khách hàng đến các bạn trẻ yêu thích sản phẩm Yody để cùng tạo ra hàng triệu nội dung và xu hướng mới trên cả 3 kênh Tiktook, Youtube và Facebook.

Tạo dựng cộng đồng yêu mến Yody

Gia tăng doanh số Yody trên tất cả các sàn TMĐT

Triển khai thực hiện

Bắt tay vào thực hiện với giải pháp đầu tiên - Ambassador Program, ACCESSTRADE và Yody đã sử dụng kết hợp cả 2 chiến lược Micro-Influencer Marketing và Employee Advocacy Marketing trên cùng nền tảng Yody Lifestyle. Tại đây, tất cả creators, kể cả nhân viên nội bộ lẫn khách hàng, hoặc chỉ đơn giản là người yêu mến thương hiệu đều có thể tự do sáng tạo video, tham gia các chiến dịch theo từng mùa sản phẩm và nhận về phần thưởng xứng đáng dựa trên lượt view.

Để hỗ trợ cho chiến dịch đầu tiên mang tên "Tự do trong từng chuyển động, phong cách trong từng khung hình", Yody còn tạo ra sự khác biệt bằng việc tổ chức chuyến tham quan đến nhà máy sản xuất Yody, nơi các creators có thể tận mắt chứng kiến từng công đoạn làm ra sản phẩm, gặp gỡ những người công nhân may mặc và lắng nghe chia sẻ tâm huyết của họ về hành trình mà mỗi chiếc áo quần được tạo nên. Đây là cách mà Yody giúp creators có thể cảm nhận chân thực nhất về thứ mà họ sẽ truyền thông, đưa ra những review xuất phát từ chính trải nghiệm thực tế chứ không đơn thuần là việc "nhận booking để nói tốt về sản phẩm".

Kết quả

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, với 3 yếu tố cốt lõi ở ACCESSTRADE đó là con người, công nghệ và cộng đồng, Yody và ACCESSTRADE đã có một chiến dịch khởi đầu vô cùng ấn tượng với hơn 500 creators tham gia, 2 triệu view trên các nền tảng cùng với sự tăng trưởng đột phá về doanh thu trên các sàn.

Ngoài ra, với hàng ngàn video được sáng tạo hết sức tự nhiên, gần gũi bởi các creators của chiến dịch, thương hiệu Yody còn ghi được dấu ấn sâu sắc trong lòng người tiêu dùng.