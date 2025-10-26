Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành

26-10-2025 - 16:11 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 5 giờ hiệu chuẩn, hệ thống giám sát hàng không hiện đại nhất Việt Nam vận hành ổn định

Ngày 26-10, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ trì tổ chức chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 đối với các hệ thống giám sát hàng không, gồm radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR) và hệ thống giám sát tự động phụ thuộc quảng bá (ADS-B) tại sân bay Long Thành.

Bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành

Đây là đợt bay hiệu chuẩn giai đoạn 2, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện, đánh giá đồng bộ năng lực các hệ thống giám sát, phục vụ công tác điều hành bay tại sân bay Long Thành, công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, dự kiến đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026.

Kết quả, sau hơn 5 giờ làm việc liên tục, đến 9 giờ 20 phút cùng ngày, chuyến bay kết thúc an toàn tuyệt đối, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Cục Hàng không Việt Nam.

Hệ thống PSR/SSR/ADS-B tại sân bay Long Thành vận hành ổn định, tín hiệu giám sát rõ ràng, độ phủ và độ chính xác cao, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.

Dữ liệu thu thập trong chuyến bay sẽ được ATTECH tổng hợp, xử lý và bàn giao cho Tháp Kiểm soát không lưu Long Thành để phục vụ công tác hiệu chỉnh hiển thị radar, tích hợp vào mạng giám sát quốc gia của VATM.

Hoạt động bay hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của VATM đảm nhận, phối hợp Công ty Quản lý bay miền Nam, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các nhà thầu quốc tế EASAT (Radar PSR/SSR), ADB Safegate (ADS-B).

Máy bay Beechcraft B300 (OK-ANS) được lựa chọn cho nhiệm vụ hiệu chuẩn lần này, thực hiện tổng cộng 30 bài bay với yêu cầu kỹ thuật khắt khe, bao gồm 3 bài bay orbit nhằm kiểm tra vùng phủ ngang của radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR) ở các bán kính 10-20 hải lý (NM), độ cao 5.000 - 10.000 feet; 4 bài bay theo các phương thức đến (STAR) và tiếp cận (IAP) tại hai đầu đường cất - hạ cánh 05R/23L, để kiểm tra khả năng giám sát của hệ thống ADS-B.

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Phi công điều khiển Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành ngày 26-10.

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Hệ thống radar đã hoàn thiện lắp đặt và phục vụ bay hiệu chuẩn

Ngoài ra, 23 bài bay kiểm tra vùng phủ đứng (Vertical Coverage) trên hướng radial 228° (so với đài radar), từ độ cao 1.000 feet đến mực bay FL300.

Trong suốt quá trình bay, các kiểm soát viên không lưu thuộc Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM), Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất (APP TSN) và Tháp Kiểm soát không lưu Long Thành (TWR LT) phối hợp điều hành nhịp nhàng, duy trì phân cách an toàn, đảm bảo công tác điều hành bay thông suốt, chính xác.

Đồng thời, các chuyên viên khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất liên tục cập nhật tình hình thời tiết, hỗ trợ tổ bay và trạm radar tối ưu hóa các giai đoạn hiệu chuẩn, bảo đảm những phép đo được thực hiện trong điều kiện tốt nhất.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao động

