Tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Công điện nhấn mạnh dự báo những tháng cuối năm 2025 và thời gian tới, sẽ có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Thủ tướng yêu cầu, đẩy mạnh tăng trưởng trên cả 3 khu vực công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp - thủy sản và dịch vụ, chủ động thích ứng với chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5% , tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 đạt 2 con số.



Trong các nhiệm vụ cụ thể, công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp gắn với cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước....



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

"Nghiên cứu, xây dựng mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 10/2025", công điện nhấn mạnh.



Một trong những nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo , chuyển đổi số, hình thành năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Thủ tướng lưu ý cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia… bảo đảm mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025. Tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 và toàn bộ số vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024.

"Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, các tuyến đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 – 2030; nâng cấp, mở rộng đường bộ cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ lên quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch", công điện yêu cầu.



Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ và kế hoạch thực hiện thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ sau khi được ban hành; xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp chịu tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, hỗ trợ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững; triển khai nhanh các thỏa thuận thương mại đã ký, cam kết với Mỹ.

"Phổ biến và hướng dẫn về chính sách thuế đối ứng của Mỹ , bao gồm mức thuế đối ứng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và các nội dung liên quan cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng chịu tác động trực tiếp", Thủ tướng yêu cầu.