Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy NHNN đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Thống đốc NHNN; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN; Lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của NHNN trong giai đoạn tới, đồng thời, đây cũng là dịp để Ban Lãnh đạo NHNN quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thống đốc nhấn mạnh, thời gian qua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, NHNN đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại các đơn vị; là một trong những bộ, ngành đầu tiên hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, bảo đảm hoạt động toàn hệ thống liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

Đồng chí Trần Thu Huyền, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy NHNN, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo Thống đốc, cùng với việc hoàn thiện mô hình tổ chức, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu tham mưu, hoạch định và triển khai chính sách trong bối cảnh mới; đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Thống đốc cũng cho rằng, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy sẽ gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ vị trí việc làm, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và chất lượng thực thi công vụ. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới.

Đề cập đến hoạt động của hệ thống NHNN Chi nhánh tại địa phương, Thống đốc nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, thanh tra ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức vận hành nhằm tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ NHNN, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo tiếp tục công tác sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ của NHNN.

Theo đó, nội dung cốt lõi tại Kết luận số 210-KL/TW, Nghị quyết số 105/NQ-CP và đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 412/TTg-TCCV yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong. Trên tinh thần đó, việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 198/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2025/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng quy trình xử lý văn bản Mật đã được NHNN triển khai khẩn trương, trách nhiệm.

Nghị định số 198/2026/NĐ-CP có một số điểm mới sau: (i) Điều chỉnh tên gọi của Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ thành Vụ Dự báo, thống kê, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thành Vụ Tín dụng; (ii) Điều chỉnh số lượng phòng trong 08 vụ; (iii) Bổ sung quy định Sở Giao dịch và NHNN Khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc NHNN.

Theo Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, trước đó thực hiện công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, NHNN đã tập trung cao độ nguồn lực, là bộ ngành đầu tiên, hoàn thành sớm nhất công tác chuyển đổi mô hình tổ chức, sắp xếp bộ máy, hệ thống thông tin từ 63 chi nhánh về 15 NHNN khu vực; giảm hơn 60% đầu mối các đơn vị, giảm 41% tổng số lãnh đạo, quản lý và giảm 25% tổng biên chế so với trước sắp xếp; số lượng cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp trong sắp xếp chiếm 88,8% (trong đó 15% là cán bộ lãnh đạo quản lý). Với phương pháp, cách làm thận trọng, công khai, khách quan, bình đẳng, minh bạch, qua 02 lần chuyển đổi đã tuyệt đối tuân thủ quy định, đảm bảo các đơn vị sau sắp xếp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, an toàn, thông suốt.

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Đảng bộ/Chi bộ, Thủ trưởng một số đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN Trung ương và NHNN Khu vực cũng trao đổi thảo luận về việc triển khai sắp xếp tại đơn vị cũng như việc tổ chức công việc sau sắp xếp.

Kết luận Hội nghị, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn một lần nữa nhấn mạnh, việc tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy và công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn hệ thống NHNN, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Thống đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW cũng như các quy định mới liên quan đến tổ chức bộ máy, bảo đảm quá trình triển khai thống nhất, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo Thống đốc, cùng với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, rà soát chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách; tập trung chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực của NHNN, trọng tâm là giảm tỷ lệ Chuyên viên, tăng cường Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp; ưu tiên việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại NHTW.

Bên cạnh đó, việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực phải gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phát huy năng lực của từng cá nhân và tập thể, tạo động lực để đội ngũ cán bộ tiếp tục cống hiến và phát triển.

Thống đốc cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương triển khai: Trình sắp xếp kiện toàn bộ máy, nhân sự đối với 8 Vụ; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn mạnh cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị Cục và tương đương; đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo Thống đốc theo thẩm quyền; Hoàn thiện ban hành Đề án cấp Phó; ban hành danh mục Vị trí việc làm; tiếp tục hoàn thiện thể chế trong công tác cán bộ, trong đó có phân cấp phân quyên cho Giám đốc Chi nhánh Khu vực quyết định từ Trưởng phòng trở xuống trừ vị trí Chánh Thanh tra; Tuyển dụng, thu hút nhân tài, nhân sự chất lượng cao, ưu tiên các vị trí trọng yếu, cốt lõi (Công nghệ thông tin, thanh toán, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế); xây dựng Đề án quỹ Đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài; đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư, xã hội hóa nguồn lực, có dư địa để đãi ngộ cán bộ tiềm năng, cán bộ nguồn...

Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị chủ động đổi mới phương thức quản lý, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong thời gian tới.