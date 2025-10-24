Tiết kiệm chục triệu tiền phí môi giới, người đàn ông mất hơn 1 tỷ đồng vì mua nhà "qua tay"

Trong thời buổi giá nhà đất leo thang, không ít người chọn cách "tự thân vận động" để tìm được căn nhà ưng ý mà không phải tốn phí môi giới. Tuy nhiên, chính tâm lý ham rẻ và quá tin tưởng vào lời giới thiệu quen biết lại trở thành cái bẫy khiến nhiều người mất cả tiền lẫn nhà.

Câu chuyện của anh Dương (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình, khiến nhiều người giật mình cảnh giác khi mua nhà qua "người quen giới thiệu".

Rủi ro khi mua nhà qua danh nghĩa "người quen".

Theo đó, anh Dương vốn đang tìm mua một căn nhà giá tốt nên nhờ bạn bè dò hỏi khắp nơi. Thấy anh có nhu cầu, một người đàn ông tên Vân chủ động tiếp cận, nhiệt tình giới thiệu nhà và tự xưng là người đại diện giúp người quen bán nhà có sân vườn. Nghe qua, anh Dương liền tỏ ý quan tâm.

Vì muốn tiết kiệm hơn 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng) tiền phí môi giới, anh quyết định bỏ qua đại lý bất động sản, tự mình liên hệ với chủ nhà. Sau vài buổi gặp gỡ, đối phương tỏ ra rất nhiệt tình và nhanh chóng giục anh đặt cọc để giữ căn nhà đẹp. Tin tưởng, anh Dương chuyển 280.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng) tiền đặt cọc.

Nhưng chỉ vài ngày sau, chủ nhà biến mất không dấu vết, điện thoại tắt máy, tài khoản mạng xã hội cũng bị xóa sạch. Khi liên hệ lại với bạn bè, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi .

Người đàn ông đã bị dính vào bẫy lừa đảo tinh vi khi mua nhà.

Mua nhà là một trong những quyết định quan trọng nhất đời người. Nhưng không ít người vì muốn tiết kiệm chút phí môi giới hoặc tin vào lời giới thiệu quen biết mà rơi vào cảnh "tiền mất tật mang". Những vụ lừa đảo đặt cọc, chủ nhà giả, hợp đồng ảo... ngày càng tinh vi, khiến ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu thiếu cảnh giác.

3 bài học "đắt giá" cho ai đang có ý định mua nhà

1. Ham rẻ là bước đầu của rủi ro

Những lời chào mời "bán rẻ hơn thị trường", "miễn phí môi giới", "chủ nhà cần bán gấp"... nghe thì hấp dẫn nhưng lại là chiêu thường gặp của các đối tượng lừa đảo. Đừng để lòng tham che mờ lý trí, vì chẳng có món hời nào đến dễ dàng trong thị trường bất động sản.

2. "Người quen giới thiệu" không đồng nghĩa với an toàn

Nhiều vụ lừa đảo bắt đầu bằng câu "người quen của bạn mình...". Khi giao dịch tài sản lớn như nhà đất, đừng vì lời giới thiệu quen biết mà bỏ qua bước xác minh. Trước khi giao dịch, cần xác minh kỹ giấy tờ nhà đất, danh tính chủ sở hữu và mọi thông tin pháp lý liên quan. Một cuộc kiểm tra công chứng hoặc hỏi qua đại lý uy tín có thể giúp bạn tránh mất trắng.

3. Hãy giao dịch qua đại lý hoặc sàn bất động sản uy tín

Nếu muốn an toàn, hãy làm việc với các công ty hoặc đại lý có giấy phép, hợp đồng rõ ràng và bảo chứng pháp lý. Việc này không chỉ giúp bạn tránh bị lừa mà còn đảm bảo quyền lợi nếu có tranh chấp.

Theo Sohu